Названы самые популярные в Китае кроссоверы

Опубликован рейтинг самых популярных кроссоверов Китая в июле 2026 года

В июле 2026-го рейтинг самых популярных кроссоверов Китая преподнес сюрприз: привычный лидер уступил первую строчку относительному новичку. Данные о регистрациях, которые собирают местная ассоциация дилеров (CADA) и ассоциация по информации о рынке легковых автомобилей (CPCA), показывают, как именно распределилась первая десятка.

Возглавил список субкомпактный Leapmotor A10. За пределами Поднебесной эта же модель известна под именем B03X. Июльский тираж – 26 424 машины. Ценник держится в диапазоне 65,8-86,8 тысячи юаней, что в пересчете дает от 0,82 до 1,07 млн рублей.

Leapmotor A10

Габариты у A10 – 4270 х 1810 х 1635 мм, колесная база 2605 мм. Для сравнения, он на 6 сантиметров короче Belgee X50, который хорошо знаком российским покупателям. Базовая версия оснащается электромотором на 95 л.с. и батареей 39,8 кВт·ч, которой хватает на 403 км по циклу CLTC. Вариант помощнее получил 122 л.с., аккумулятор на 53 кВт·ч и уже 505 км запаса хода.

На второе место опустилась Tesla Model Y. В июле ее выбрали 25 158 китайских автомобилистов. Эту модель для локального рынка собирают на шанхайском заводе Tesla. Стоимость варьируется от 263,5 до 313,5 тысячи юаней (3,27-3,9 млн рублей). По сути, это среднеразмерный пятиместный электрокроссовер с габаритами 4797 х 1920 х 1624 мм и базой 2890 мм. Силовая установка выдает от 299 до 450 л.с., а на выбор дают две батареи – 62,5 или 78,4 кВт·ч. Пробег без подзарядки лежит в границах 593-821 км.

Tesla Model Y

Третью строчку занял BYD Fang Cheng Bao Ti 7. Владельцами этого автомобиля стали 20 320 человек. Причем модель доступна как в чисто электрическом, так и в последовательно-гибридном исполнении. Этот SUV с несущим кузовом ранее показывали на Российско-китайском ЭКСПО в Харбине. На внутреннем рынке за него просят от 179,8 до 239,8 тысячи юаней (2,23-2,97 млн рублей).

У Fang Cheng Bao Ti 7 размеры 4999 х 1995 х 1865 мм, расстояние между осями 2920 мм. Салон пятиместный. Электрическая версия развивает 408-700 л.с., а батареи на 92-105,7 кВт·ч обеспечивают 675-755 км хода. Гибридная модификация использует 1,5-литровый турбомотор на 156 л.с., общая отдача системы – 272-490 л.с. Электрический пробег в зависимости от батареи (26,6 или 35,6 кВт·ч) составляет 135-200 км.

BYD Fang Cheng Bao Ti 7

Четвертым идет BYD Yuan Up. От третьего места его отделили всего 46 регистраций, итог – 20 275 штук. Этот небольшой электромобиль напрямую конкурирует с Leapmotor A10. Цены чуть выше: 74,8-119,8 тысячи юаней (0,93-1,5 млн рублей). Габариты Yuan Up – 4310 х 1830 х 1675 мм, база 2620 мм. Передний электромотор доступен в вариантах на 95-177 л.с. Батарея на 32 кВт·ч дает 301 км, а версия с аккумулятором 45,12 кВт·ч рассчитана на 401 км.

BYD Yuan Up

Замыкает пятерку Changan Nevo Q05 с результатом 18 871 единица. Это тоже городской кроссовер, стоящий 79,9-114,9 тысячи юаней (1-1,42 млн рублей). Кстати, на рынок Казахстана модель недавно вышла под названием Changan Uni-E. Не исключено, что география продаж со временем расширится. Кузов у Q05 – 4435 х 1855 х 1600 мм, колесная база 2735 мм. Электромотор на 163 л.с. приводит переднюю ось. Доступны две батареи – 40,3 и 51,9 кВт·ч, что дает 405 или 506 км пробега.

Changan Nevo Q05

Шестое место у полностью электрического Li Auto i6. Показатель июля – 15 420 проданных машин. Вообще-то кроссовер мог забраться выше, но компания столкнулась с нехваткой блоков головной оптики. Из-за этого во второй половине июля выпуск пришлось урезать на 4 тысячи единиц, а клиентам – ждать дольше. Цена модели – 249,8-269,8 тысячи юаней (3,1-3,34 млн рублей). Заднеприводный i6 выдает 340 л.с., полноприводный – до 544 л.с. Одна батарея на 87,3 кВт·ч позволяет проехать 660-720 км.

Li Auto i6

На седьмой строчке расположился BYD Sealion 06 – 15 395 регистраций. Разброс цен: 129,9-199,8 тысячи юаней (1,61-2,48 млн рублей). Кроссовер размером 4810 х 1920 х 1675 мм предлагают в электрической и гибридной версиях. Гибрид сочетает 1,5-литровый ДВС на 101 л.с. и электромотор на 218-238 л.с. Батареи на 26,6 или 38 кВт·ч дают 205-310 км чисто электрического пробега. Полностью электрический вариант оснащен мотором на 326-367 л.с., а запас хода с батареями 69,07 или 82,73 кВт·ч составляет 605-710 км.

BYD Sealion 06

Восьмое место заняла Toyota Corolla Cross. Единственный участник списка, у которого нет ни подключаемого гибрида, ни электрической версии. Итог месяца – 14 510 автомобилей. Стоимость – 126,8-184,8 тысячи юаней (1,57-2,3 млн рублей). Модель построена на платформе TNGA-C, как и обычная Corolla. Габариты – 4460 х 1825 х 1625 мм, база 2640 мм. Под капотом бензиновый 2-литровый мотор на 171 л.с. с вариатором. Есть и традиционный гибрид, где 158-сильному ДВС помогает электродвигатель на 113 л.с.

Toyota Corolla Cross

Предпоследним идет BYD Song Ultra – 13 955 реализованных машин. Просят за него 129,9-179,9 тысячи юаней (1,61-2,23 млн рублей). Кроссовер с размерами 4850 х 1910 х 1670 мм и базой 2840 мм тоже представлен в двух версиях. Гибридная использует атмосферный 1,5-литровый мотор на 101 л.с. и электродвигатель на 238 л.с. Запас электрического хода – 205-309 км. Электрическая версия развивает 326-367 л.с. и проходит 605-710 км на одной зарядке.

BYD Song Ultra

Замыкает десятку BYD Song Pro. Его выбрали 13 757 покупателей. Цена – 102,8-133,8 тысячи юаней (1,28-1,66 млн рублей). Это исключительно гибридная модель: 1,5-литровый ДВС на 101 л.с. плюс электромотор на 163 л.с. Батареи на 18,3 или 26,6 кВт·ч обеспечивают 133-220 км пробега на электротяге.

BYD Song Pro

О том, какие машины сегодня выбирают чаще всего, «За рулем» уже писал.

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