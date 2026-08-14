Каждый третий автомобиль в России относится к сегменту SUV

«Автостат»: на 1 июля в РФ зарегистрировано 15,9 млн кроссоверов и внедорожников

На 1 июля 2026 года в сегменте SUV в России было зарегистрировано 15,9 млн кроссоверов и внедорожников – это 33,3% всех легковых автомобилей. Данные опубликовало агентство « Автостат» в отчете «Парк ТС в РФ на 01.07.2026 г.».

Фактически получается, что каждая третья легковушка в стране относится к SUV. При этом по количеству зарегистрированных машин этот класс уступает только автомобилям В-класса: их 17 миллионов, а доля – 35,6%.

Если смотреть по маркам, то чаще всего в парке кроссоверов и внедорожников встречаются Lada (1,37 млн шт.), Toyota (1,35 млн шт.), Nissan (1,12 млн шт.), Hyundai (0,98 млн шт.) и Kia (0,81 млн шт.).

По моделям картина такая: первое место у трехдверной Lada Niva Legend/4x4 – на учете стоит 0,98 млн таких машин. На второй строчке – Chevrolet Niva (0,63 млн шт.), на третьей – Toyota RAV4 (0,55 млн шт.), на четвертой – Renault Duster (0,5 млн шт.). Пятую позицию делят Hyundai Creta и Nissan X-Trail – по 0,37 млн экземпляров.

О старте продаж полноприводного кроссовера Jeland J6 в России «За рулем» уже рассказывал.

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