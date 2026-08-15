Пять бюджетных машин, которые спокойно проезжают 400 тыс. км

Эксперт Мамышев перечислил 5 машин, способных проехать 400 тыс. километров

Руководитель компании по автоподбору «Честное авто» Рушан Мамышев назвал 5 бюджетных автомобилей, которые без серьезных поломок способны проехать больше 400 тысяч километров.

На вторичном рынке среди машин B-класса он особо выделяет Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Эти два автомобиля, по его словам, выглядят наиболее надежными.

Volkswagen Polo Skoda Rapid

«Polo и Rapid технически братья-близнецы. Самая надежная связка – атмосферный двигатель 1,6л. в паре с классической автоматической коробкой передач (АКП). От турбомоторов и роботизированных коробок лучше отказаться – они требуют больших вложений и чаще ломаются. Ресурс машин составляет 400-500 тыс. километров. Стоимость автомобиля 2015-2019 годов выпуска – от 1,2 до 1,5 млн рублей, более свежие экземпляры 2020-2022 годов обойдутся в 1,4-1,8 млн рублей», – сказал Мамышев.

Правда, это не единственные варианты. Обратить внимание стоит и на Hyundai Solaris с Kia Rio, выпущенные начиная с 2015 года.

Hyundai Solaris Kia Rio

Для них эксперт рекомендует комбинацию 1,6-литрового атмосферного двигателя с шестиступенчатой АКП. Перед покупкой обязательно нужно проверить мотор: у корейских двигателей встречаются задиры – канавки на стенках блока цилиндров, из-за которых растет расход масла. Ресурс у таких машин – 400 тысяч километров. Цена исправного экземпляра – от 1,2 до 1,5 млн рублей.

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