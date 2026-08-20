Стоит как Москвич 3: раскрыта цена обновленной Toyota Camry

Toyota начала принимать заказы на обновленную Camry: изменения, цена

На китайском рынке стартовал прием заказов на рестайлинговый седан Toyota Camry. По информации Autohome, базовая цена модели без учета возможных скидок составляет 171 800 юаней, а топовое исполнение обойдется в 205 800 юаней. В пересчете по курсу на 19 августа 2026 года это диапазон от 2,2 до 2,6 млн рублей.

Любопытное совпадение: примерно в тех же границах сейчас лежит стоимость кроссовера «Москвич 3» с вариатором на российском рынке. Правда, двухпедальная версия отечественной модели без дисконта оценивается от 2 135 000 до 2 280 000 рублей.

Экстерьер обновленной Camry почти не поменялся. Седан сохранил характерную для последних моделей Toyota С-образную оптику и радиаторную решетку с выраженной сотовой структурой. Стандартно на машину ставят колесные диски диаметром 17 или 18 дюймов, а более спортивная версия получила 19-дюймовые.

Основные изменения коснулись салона. Уже в начальной комплектации теперь есть 15,6-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа и цифровая приборная панель с обновленным дизайном. В средней версии к этому добавились беспроводная зарядка для смартфона и проекционный экран. Вдобавок такая Camry оснащается сиденьями с вентиляцией и подогревом, а также аудиосистемой JBL с 14 динамиками.

Топовая модификация выделяется панорамной крышей. На спинках передних кресел у нее появились разъемы для подключения планшетов задними пассажирами. Что касается водительских ассистентов, обновленный седан получил адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, функцию экстренного торможения, автопарковщик и мониторинг слепых зон.

Дорестайлинговые Camry сейчас активно ввозят в Россию по параллельному импорту, преимущественно из Китая. Судя по статистике за первое полугодие 2026 года, эта модель заняла третье место по популярности среди всех автомобилей японской марки. Аналитики «Автостата» насчитали 3099 проданных бизнес-седанов с января по июнь.

В российских дилерских центрах чаще всего встречаются гибридные Camry на базе 2,0-литрового двигателя. Мощность таких машин варьируется от 197 до 231 л.с., а средняя стоимость четырехдверки находится в диапазоне от 4,1 до 4,6 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал о резком росте ввоза легковых машин из Китая в Россию.