Экран гаснет, поворотники молчат: Toyota объявила масштабный отзыв

Toyota в США отзывает 508 354 гибридных Camry 2025–2026 годов

Toyota снова в эпицентре отзывной кампании, и на этот раз речь идет о сотнях тысяч гибридных Camry. В США отзывают 508 354 седана 2025 и 2026 модельных годов – все из-за капризной 7-дюймовой цифровой приборки. При запуске двигателя экран иногда просто остается темным: ни спидометра, ни индикаторов, ни подсказок от систем. Хуже того, вместе с дисплеем пропадают и указатели поворота, и аварийная сигнализация. В плотном потоке такое поведение, по сути, превращает перестроение в лотерею – окружающие банально не видят ваших намерений. Именно поэтому в дело вмешался регулятор NHTSA.

Самое обидное, что дистанционно эту проблему не устранить. Никакое «облачное» обновление не поможет – придется лично ехать к дилеру и перепрошивать панель в сервисе. Процедура бесплатная и займет не больше пары часов, правда, без визита в центр все равно не обойтись.

Производитель начнет рассылать письма 21 сентября, в них подробно распишут, как записаться на ремонт. Заодно мастера проверят, не была ли машина в сервисе по гарантии, и внесут запись в историю обслуживания.

В зоне риска – седаны, сошедшие с конвейера с августа 2024 по июнь 2026-го на заводах в США, Японии и Таиланде. В глобальном масштабе дефект может затронуть около 655 тысяч автомобилей. И это, между прочим, не первый программный прокол Toyota: ранее компания уже отзывала 13 600 машин с похожей историей приборной панели.

Ранее «За рулем» рассказывал о старте продаж нового кроссовера Toyota в России.

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