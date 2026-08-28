Hyundai готовит сразу 100 новых автомобилей

Компания Hyundai озвучила планы развития на ближайшие несколько лет

Компания Hyundai на очередном «Дне инвестора» поделилась грандиозными планами. В общей сложности до 2030 года марка выпустит порядка 100 новых моделей, причем 18 из них пока держатся в секрете. Семь новинок дебютируют в течение ближайших полутора лет.

В частности, для индийского рынка готовится модель А-сегмента. Европейцам адресованы два кроссовера В-класса, которые также выйдут на мировой рынок. Для Китая предусмотрены электрический автомобиль и версия с гибридной установкой EREV – обе машины покажут в 2027 году.

Технология EREV, судя по всему, становится для Hyundai стратегическим направлением. Первым носителем такого агрегата окажется Santa Fe, премьера которого намечена на начало следующего года. Следом аналогичную систему получит кроссовер Genesis, которому новый гибрид обеспечит около 1030 километров хода – рекорд для премиальной линейки.

Батареи EREV, линейка N и новые кроссоверы для России

Аккумуляторы для таких машин компания планирует выпускать самостоятельно. Они отличаются повышенной мощностью, поддерживают быструю зарядку и в производстве на 30% дешевле никелевых аналогов. Плюс ко всему, новые батареи получат систему блокировки распространения тепла при возгорании, созданную специально для них.

Не забыли и о высокопроизводительном подразделении N: его анонсировано расширять. Более того, между обычными моделями и «заряженными» N-версиями появится промежуточное семейство. Оно обещает мощные моторы от N, но без трековых настроек. Правда, ни название, ни состав этой линейки пока не разглашаются.

К 2030 году Hyundai хочет закрыть дыры в продуктовой гамме, выпустив легкие коммерческие автомобили, рамные внедорожники и среднеразмерный пикап. Два последних типа ориентированы на американский рынок.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о расширении модельного ряда Mitsubishi.

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