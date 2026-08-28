Продажи корейских авто подскочили в России: самые популярные модели

Аналитик Целиков: продажи корейских автомобилей выросли в России на 34%

Корейский автопром в России сейчас – это почти целиком история про Kia. На бренд приходится больше половины всех продаж «корейцев»: 50,6% или 5522 машины за семь месяцев. Главным драйвером роста стал компактный паркетник Seltos, чья реализация взлетела сразу втрое – до 2777 экземпляров.

Помимо Seltos, в модельном ряду Kia подрастают еще две модели: бюджетный кроссовер KX1 и седан K3. Любопытно, что все эти машины, ориентированные на «доутильных» покупателей, везут в основном с китайских заводов, подмечает эксперт.

А вот у Hyundai дела идут хуже. Продажи марки просели на 7%, остановившись на отметке 3130 автомобилей. Линейка широкая, но, как говорят, по-настоящему ярких и интересных по цене предложений среди них немного.

Совсем другая картина у KGM: за семь месяцев этот производитель нарастил реализацию в четыре раза (+306%) – до 2029 штук. Между прочим, сейчас это едва ли не единственный глобальный бренд, который официально поставляет новые автомобили в Россию. В качестве экзотики в страну заехало и немного автомобилей Genesis (127 штук) и Samsung (86 штук).

«Для поклонников проверенных временем корейских решений у дилеров пока еще есть в продаже остатки автомобилей российского бренда Solaris, собранных из комплектов Kia и Hyundai в Санкт-Петербурге. За 7 месяцев реализация автомобилей под брендом Solaris сократилась на 7,5% до 12,8 тысячи. Но это больше, чем всех вместе взятых корейских автомобилей (10,9 тыс). Суммарная доля «корейцев» и Solaris по итогам 7 месяцев составила чуть больше 3% российского рынка», — добавил специалист.

О масштабном обновлении модельного ряда Hyundai «За рулем» уже рассказывал.

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