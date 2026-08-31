Lada Azimut: эксперты озвучили цену, при которой кроссовер ждет успех

Эксперты Моржарето и Хасанов оценили перспективы кроссовера Lada Azimut

АВТОВАЗ планирует до конца 2026 года выпустить несколько тысяч экземпляров Lada Azimut. Причем это не просто очередная новинка, а первый кроссовер в истории марки, получивший опции, которых у вазовских моделей раньше не встречалось вовсе: двухзонный климат-контроль, выбор режимов движения, панорамную крышу и подогрев боковых стекол.

Двигатели предложат в диапазоне 120-150 л.с. На рынок машина выйдет осенью. Заметим: новинку уже называют одной из самых ожидаемых в 2026 году, а потому Autonews.ru поинтересовался у экспертов, какое будущее ждет кроссовер.

Эксперты о перспективах Lada Azimut

Первым высказался Игорь Моржаретто – автор и радиоведущий, партнер аналитического агентства « Автостат». Он убежден, что все решит ценник: «Это первый кроссовер АВТОВАЗа фактически за 50 лет. У Lada Azimut неплохие перспективы, но все зависит от цены. С точки зрения потребителя автомобиль, безусловно, интересный и красивый. К тому же это совершенно новый российский автомобиль, а это для многих играет очень важную роль, прежде всего в плане ремонтопригодности, наличия запчастей и технической составляющей. С этим у вазовцев должно быть все в порядке. И если цена окажется ниже китайских конкурентов, то он пойдет. К примеру, при стоимости от 1,9 млн до 2,3 млн у новинки огромные шансы на успех. Если будет дороже, то вероятны сложности, так как это весьма тяжелый сегмент рынка, где очень много конкурентов».

Тимур Хасанов, главный редактор журнала Motor, тоже делает ставку на цену, однако разбирает ситуацию обстоятельнее: «С Lada Azimut ситуация крайне интересная. С одной стороны, мы имеем выход в сегмент кроссоверов – первый и долгожданный для АВТОВАЗа. Давно уже нужно было эту машину представить: сейчас до 75% продаж приходится на кроссоверы. С другой стороны, это выход на поле боя, которое уже давно поделено между китайскими игроками. И тут недостаточно быть просто автомобилем с российскими корнями. Здесь нужно предлагать достаточно хорошие конкурентные опции. Технически Azimut – неплохой автомобиль, как можно судить по тому, что сообщает сам АВТОВАЗ. Он предлагает хорошую платформу, которая частично досталась от альянса Renault – Nissan. Разумеется, во многом она переработана. У автомобиля хороший клиренс (208 мм), что немаловажно для российского потребителя. Есть современные опции в виде панорамной крыши и даже подогрев боковых стекол – с точки зрения маркетинга это наверняка будет играть достаточно интересную роль, своеобразный козырь в рукаве менеджера в автосалоне. Также на себя обращает внимание комбинация «мотор – коробка». Двигатели 1,6 л и 1,8 л в комбинации с механикой и вариатором – это все-таки не то же самое, что турбированные версии у китайских автопроизводителей в сочетании с «роботами» и «автоматами». В этом плане «китайцы» выглядят более интересно. Тот же Haval Jolion с 150-сильным мотором и роботом будто бы предпочтительнее. Поэтому ключевым моментом станет цена. На мой взгляд, достаточно приемлемым для этого автомобиля выглядит коридор в районе 1,7-2,5 млн руб. Если АВТОВАЗ сможет предложить такую цену, которая, условно говоря, будет ниже на 100-150 тыс. руб. при сопоставимых комплектациях с китайцами, то у этого автомобиля будут очень хорошие шансы войти в топ-10 продаж. И в помощь тут будет ядро аудитории верных поклонников АВТОВАЗа. Они с радостью будут готовы пересесть с той же Vesta на Azimut. Но глобального переворота в сегменте я точно не жду. Сам рынок пока небольшой и стагнирующий, объемы невысокие. Я думаю, что это будет крепкий такой середняк, который лишь укрепит позиции бренда в секторе SUV».

Lada Azimut

Анна Левина, главный редактор «Авто Mail», видит у новинки неплохие шансы, но с оговорками: «У кроссовера Lada Azimut есть все шансы для успеха – он попадает в один из самых популярных сегментов, может похвастать интересным дизайном и классным интерьером. Но сначала Azimut будет предлагаться только с атмосферными двигателями, хотя большинство конкурентов предлагают турбомоторы. Кроме того, многое зависит от цены. Если Azimut окажется слишком дорогим, это может испортить дебют модели на рынке».

Куда более скептичен шеф-редактор «Рамблер Авто» Давид Акопян: «Как бы банально это ни звучало, но успех Lada Azimut на рынке будет зависеть исключительно от цены. Главная проблема модели заключается в том, что он будет выступать в очень конкурентном сегменте, который сегодня сформирован преимущественно локализованными моделями Belgee, Tenet, Jeland и других китайских брендов под российскими именами. При этом с технологической точки зрения эти автомобили куда более передовые. Хотя бы по той причине, что у них современные и экономичные турбомоторы и роботизированные трансмиссии. А связка «атмосферник – вариатор», которая полагается Azimut, увы, не обеспечит ни схожей динамки, ни топливной эффективности. Поэтому единственное, что ему поможет привлечь покупателей, – богатое оснащение при доступной цене. Иначе кроссовер рискует повторить судьбу Lada Aura, которая должна была стать дешевым заменителем Toyota Camry, а в итоге из-за неадекватного прайс-листа оказалась никому не нужна, даже госструктурам».

О ценах на 250-сильные кроссоверы Renault «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!