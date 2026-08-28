Помните Москвич 5? Что сейчас с этой моделью

«Китайские автомобили»: В июле не было продано ни одного кроссовера Москвич 5

В течение 2025 года а учет было поставлено 143 кроссовера Москвич 5, а за семь месяцев 2026-го – еще 173 единицы.

Однако фактически это продажи за первое полугодие: в июле 2026 года не было зарегистрировано ни одного экземпляра данной модели, пишет источник со ссылкой на данные компании «Автостат Инфо». Автор заметки предполагает, что суммарные продажи в количестве 316 машин станут для Москвича 5 финальными цифрами, и на этом присутствие модели на российском авторынке может завершиться.

Москвич 5

В апреле 2025 года «За рулем» сообщал, что на заводе Москвич выпущена ограниченная партия «пятой» модели из нескольких сотен машин. Эти автомобили должны были попасть в корпоративный автопарк для тестирования, по результатам которого на заводе «Москвич» собирались принять решение о дальнейшем выпуске. К концу прошлого года 70 машин из этого количества поступили в свободную продажу, указывает источник.

Напомним, Москвич 5 является клоном переднеприводного кроссовера Sehol X6 / JAC JS5 и комплектуемого турбомотором 1.5 на 136 или 174 л.с. в паре с вариатором.

Ранее «За рулем» рассказал, что Москвич М70, клонированный уже с MG HS, переходит на мелкоузловую сборку.