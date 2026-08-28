БАЗ отправили на Колыму

Самосвал БАЗ начал опытно-промышленную эксплуатацию в Магаданской области

Промышленная добыча золота и серебра в течение трех месяцев – такая работа предстоит новому внедорожному самосвалу БАЗ S32A50, направленному на опытно-промышленную эксплуатацию в Доронинское месторождение Магаданской области. Автомобиль передан компании «Пасифик Трактор».

Кстати, месяц назад БАЗ показывали на магаданском «Золотом фестивале» – нижеприведенная фотография как раз оттуда. Судя по всему, Колыма с ее специфическими условиями и требованиями к технике – зима больше семи месяцев, температура ниже -50, огромные расстояния, отсутствие твердого покрытия – станет первым рынком сбыта для российской грузовой новинки. В сентябре производитель АО «Романов» планирует отправить Магаданскую область еще один такой самосвал – тоже на добычу золота.

Напомним, запуск в серию этих грузовиков на бывшей площадке Scania и MAN в Шушарах произошел в декабре прошлого года. Конструкция – оригинальная российская, с применением армейских технологий: дизели ЯМЗ, оригинальные кабина и рама, независимые подвески всех колес, модульное шасси. После машин 6х6 планируют освоить колесные схемы 8х8 и 4х4. По первоначальным планам, в 2026 году собирались выпустить 600 грузовиков, а к 2028-му выйти на объем 1400 единиц в год.

Ранее «За рулем» рассказал, что ввиду запуска БАЗ концерн ВКО «Алмаз-Антей» заморозил проект легкового электромобиля E-Neva.