Популярный отечественный кроссовер получил новую версию — цена и особенности

Новая комплектация Москвич 3 РУ с телематикой будет стоить 2 185 000 рублей

Москвич 3 РУ обзавелся новой версией – «Стандарт с телематикой 2026». Она появилась в прайс-листе кроссовера с ручным управлением.

Новинка 2026 модельного года оценена в 2 185 000 рублей. При этом прежняя модификация «Стандарт плюс», выпускаемая 2025-м, по-прежнему доступна за 2 069 000 рублей. Итого разница – ровно 116 тыс. рублей.

Москвич 3 РУ

Отличия новой версии: телематика, оптика и салон

Главное, что отличает новую комплектацию, – это подключаемые сервисы «Мой Москвич» и «М-Контроль». Оба позволяют удаленно взаимодействовать с автомобилем: первый работает со смартфонами на Android, второй – с iOS. Включены они в стоимость на три года, далее потребуется оплата.

Через приложения можно узнавать уровень топлива, проверять давление в шинах, видеть пробег и статус дверей. Плюс ко всему – дистанционный запуск двигателя, работа с замками и климатом, а также геолокация авто. Предусмотрены push-уведомления о различных событиях и выдача гостевого доступа с ограничением прав.

Интерьер Москвич 3 РУ

Оптика – еще одно отличие. В «Стандарт с телематикой 2026» устанавливаются светодиодные фары ближнего и дальнего света, а «Стандарт плюс» довольствуется галогенными. А вот светодиодные ходовые огни, габариты и задние фонари есть у обеих модификаций.

Разнятся и интерьеры. В новинке сиденья обтянуты черной тканью с контрастной строчкой, тогда как у «Стандарт плюс» – комбинация ткани и кожи. Правда, лишилась версия 2026 года люка с электроприводом и шторкой: в списке оснащения его уже нет, хотя у «Стандарт плюс» он значится.

Несмотря на все отличия, техническая начинка обеих версий идентична. Под капотом – 1,5-литровый турбодвигатель с распределенным впрыском, работающий в связке с вариатором. Привод передний, клиренс – 170 мм, бак – 50 литров, а шины – 215/50 R17.

В продаже Москвич 3 РУ появился еще в 2025 году. Специальная модификация создана для людей с ограниченными возможностями здоровья и имеет особое устройство ручного управления. Изначально было доступно только исполнение «Стандарт плюс» с вариатором.

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