Голова ясная — а алкотестер против: почему нельзя доверять своим ощущениям

За руль после застолья можно только через сутки, кофе и холод не отрезвляют

Ощущение собственной трезвости – штука коварная. Голова вроде ясная, руки твердые, мысли не разбегаются: почему бы и не сесть за руль? Именно такая самоуверенность, по сути, и приводит к протоколам, штрафам и лишению прав. Алкоголь ведь никуда не денется от того, что вам стало легко на душе. Он остается в крови, и единственный объективный свидетель – алкотестер инспектора.

Многие пробуют ускорить отрезвление: кофе покрепче, ледяной душ, морозное дыхание. Бодрости это добавляет, спору нет. Но бодрость с трезвостью – совсем не одно и то же. Кофеин и холод влияют на нервную систему, а не на печень; этиловый спирт продолжает циркулировать в организме, и реакции, от которых зависит безопасность на дороге, все еще заторможены.

С закуской та же история. Жирное мясо, сыр, орехи не выводят алкоголь, а лишь откладывают его попадание в кровь. Опьянение наступает позже и выглядит не таким явным, но менее серьезным от этого оно не становится. Кстати, сигарета за столом дополнительно нагружает сердце и сосуды, из-за чего восстановление затягивается.

Точный срок, когда можно снова садиться за руль, не назовет никто – слишком много переменных. Вес, возраст, состояние печени, количество выпитого. Примерные ориентиры такие: сто граммов водки выветриваются за шесть-восемь часов, бокал вина – за три-четыре, кружка пива – за полтора-два. И это самые скромные расчеты. Если выпито больше, ждать придется дольше, иногда в разы.

Особенно коварен плотный ужин. Человек чувствует себя почти трезвым, а на деле спирт просто медленнее всасывается. Снаружи все прилично, внутри – те же промилле. Наркологи советуют после любого застолья выдерживать минимум сутки. Даже через день возможны остаточная слабость и притупленное внимание. Лучший способ прийти в себя – сон, свежий воздух, тишина. И, конечно, время: без него никуда.

О том, какие нововведения ждут водителей, «За рулем» уже рассказывал.

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