В России продают редкий австрийский вездеход с ценой Патриота

В Москве продают Pinzgauer 710К 1980 года с пробегом 38 889 км за 2 млн рублей

Редкий австрийский вездеход PUCH Pinzgauer появился в продаже в Москве. Машина 1980 года выпуска, и судя по объявлению, последние 15 лет она провела под крышей гаража, из-за чего неплохо сохранилась.

Модификация 710К – командирская, с цельнометаллической крышей и пятью дверями. Внутри, в отличие от обычных версий, установлены полноценные автомобильные кресла, а не откидные лавки, так что пассажирам будет удобнее. Вместимость – до семи человек.

Pinzgauer 710К

Главное в Pinzgauer – ходовая часть. Тут и портальные мосты, и жесткие блокировки всех дифференциалов, и подвеска, разработанная для десантирования, – она и обеспечивает легендарную проходимость.

С двигателем тоже интересно: это 2,5-литровая бензиновая «четверка» воздушного охлаждения, выдающая 87 л.с. Благодаря простой конструкции поршни снимаются за каких-то пятнадцать минут.

Продавец отдельно подчеркивает унификацию с другими автомобилями. Поршневая группа подходит от автобуса ПАЗ, сцепление – от УАЗ, а сдвоенные карбюраторы – от Porsche. Причем все это штатно, без переделок.

Pinzgauer 710К

Пробег автомобиля составляет всего 38 889 км. Машина не знала соревнований и кустарного тюнинга – кузов без ржавчины, все резьбовые соединения законсервированы пушсалом. Вдобавок Pinzgauer стоит на учете ГИБДД, так что с оформлением проблем не будет.

Продавец вынужден расстаться с вездеходом из-за переезда: он просит за него 2 млн рублей. Никакого торга – цена, по его словам, полностью соответствует рынку для незаржавевшего и не переделанного экземпляра в подобном состоянии.

Pinzgauer создан австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch по заказу швейцарской армии в 1971 году. Модели 710 (4×4) и 712 (6×6) производились до 1990 года и до сих пор числятся на вооружении десятков государств.

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