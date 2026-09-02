Названы самые популярные немецкие и американские авто с пробегом

Самые популярные пятилетние «немцы» и «американцы» на рынке РФ: модели и цены

Какие подержанные немецкие и американские модели сейчас в фаворе у россиян? По заказу Autonews.ru специалисты Авто.ру проанализировали рынок пятилетних автомобилей за первые семь месяцев 2026 года и собрали список самых востребованых моделей.

В итоге набралось десять позиций с совсем разными ценниками. BMW 5 Series G30 в среднем продают за 5,28 млн руб., Mercedes-Benz E-Class W213 – за 5,11 млн. Зато Volkswagen Polo VI куда доступнее: около 1,63 млн руб. Из кроссоверов в рейтинг попали BMW X5 G05 (8,09 млн руб.) и Volkswagen Tiguan II (3,24 млн руб.).

Американские производители тоже не подкачали. RAM 1500 оценивают в среднем в 5,28 млн руб., Jeep Wrangler – в 5,92 млн, а флагманский Cadillac Escalade – в 11,36 млн. Электрические Tesla Model Y и Model 3 стоят 4,71 млн и 3,54 млн соответственно.

Коммерческий директор Авто.ру Даниил Шкурыгин рассказал Autonews.ru, что предложение машин не старше пяти лет продолжает расширяться: с января по июль количество объявлений выросло на 18%. Причем почти треть этого сегмента уже занимают китайские бренды, так что рынок постепенно трансформируется. Отдельно Шкурыгин обратил внимание на гибриды: «Немного – с 2% до 2,5% увеличилась доля гибридных автомобилей», – подчеркнул он.

Если не брать в расчет китайские марки, средняя стоимость пятилетней иномарки в 2026-м составляет около 5 млн руб. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 16%.

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