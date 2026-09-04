Названы частые проблемы моторов авто корейских марок

Jalopnik перечислил типичные проблемы атмосферных моторов на Kia и Hyundai

Споры о некоторых двигателях Hyundai и Kia не утихают годами. Механики и продавцы подержанных автомобилей не могут прийти к единому мнению, а владельцы жалуются на внезапные поломки и большие счета за ремонт. Американское издание Jalopnik провело собственный анализ и назвало линейку, с которой, по его данным, связана большая часть критических неисправностей.

Речь о семействе атмосферных моторов Theta II, которые ставили на корейские модели примерно десять лет назад. На российском вторичном рынке машин с такими агрегатами до сих пор много.

Ключевая проблема оказалась сосредоточена не во вспомогательных узлах и не в мелочах. Слабое место – сам блок цилиндров, поэтому простой заменой расходников не отделаться. В сервисах владельцу обычно предлагают либо капитальный ремонт за большие деньги, либо контрактный двигатель, что нередко еще дороже.

Какие Kia и Hyundai под ударом

Больше всего жалоб приходится на моторы объемом 2,0 и 2,4 литра. Под удар попадают седаны Elantra, Sonata, Optima и Cerato, хэтчбеки i30, Ceed и Soul, кроссоверы Tucson и Sportage. Такие двигатели встречались даже у ранних Genesis.

Многие владельцы столкнулись с тяжелой поломкой неожиданно, причем пробег нередко составлял около восьмидесяти тысяч километров. Виной тому были не стиль вождения и не пропущенные регламентные работы, а инженерные решения, заложенные в конструкцию агрегата.

Слабых мест у линейки хватает. Система смазки работает неэффективно, из-за чего быстрее изнашиваются детали и страдают стенки цилиндров. Поршни охлаждаются по упрощенной схеме, без индивидуальных масляных распылителей, поэтому поршневая группа перегревается. Серьезную опасность представляет и катализатор с недолгим ресурсом: когда его керамический наполнитель разрушается, твердые частицы попадают в цилиндры и оставляют царапины. А дальше – потеря мощности и дорогостоящий ремонт.

Первые тревожные сигналы начали поступать еще в период продаж Kia Sportage третьего поколения. Информация быстро распространилась по мастерским и форумам, и некоторые автовладельцы, не дожидаясь неприятностей, заранее удаляли катализатор, пытаясь уберечь мотор и сэкономить в будущем.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что недорогие Kia и Hyundai заканчиваются в салонах.