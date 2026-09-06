В Великобритании возродили марку из прошлого века с интересным суперкаром

Bristol Cars возрождает суперкар Fighter — одно из пяти шасси уже собрано

Легендарная британская марка Bristol Cars, основанная в 1945 году, возвращается к производству машин, и первой ласточкой станет суперкар Fighter. Проект пришлось заморозить, когда компания в 2011-м прекратила деятельность.

По сути, новинки нет: Bristol Cars возвращает к жизни оригинальное шасси Fighter. Автомобиль собран точно по инженерным чертежам под началом владельца и директора Пола Кинга. Всего сохранилось пять недособранных шасси – одно доведено до серийного состояния, еще четыре производитель готов достроить под заказ.

Купе рассчитано на двоих и оснащается атмосферным V10 объемом 8,0 л, в основе которого лежит мотор Dodge Viper. Правда, агрегат Viper не выпускается уже десять лет. Зато возрожденный Fighter выдает 525 л.с., а опционально – все 600 сил. Максимальная скорость, по заявлениям производителя, достигает 210 миль в час (около 338 км/ч). Длинный кузов и двери «крыло чайки» явно вдохновлены авиацией.

Собирать суперкары будут вручную на исторических шасси, предлагая исполнение и с правым, и с левым рулем. Цены пока не раскрываются. Производство планируется в Великобритании вместе с неназванным партнером, специализирующимся на мелкосерийной нишевой технике.

Корни Bristol Cars – в авиастроительной компании Bristol Aeroplane Company, занявшейся автомобилями после Второй мировой войны. Первая серийная модель Bristol 400, выпущенная в 1946 году, создавалась под сильным влиянием BMW. Впоследствии марка заработала репутацию производителя дорогих и необычных гранд-туреров, расходившихся крошечными тиражами.

Впрочем, в 2011-м фирма обанкротилась, ввели внешнее управление, а права на бренд позже перешли к Kamkorp Autokraft. Эта структура в 2016-м представила родстер Bullet с V8 от BMW, но в серию он так и не поступил, а в 2022-м прекратила деятельность и сама компания. Теперь пост председателя совета директоров Bristol Cars занял Ричард Хэкетт, который в свое время сотрудничал с Тони Круком – главой марки на этапе разработки оригинального Fighter.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о других редких автомобилях, долгое время простоявших без дела.

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