Новый седан Mitsubishi теперь можно купить в России с очень приятной ценой

Новые седаны Mitsubishi Attrage предлагаются в России с ценами от 1,6 млн рублей

На российском автомобильном рынке объявился Mitsubishi Attrage – модель, которую в нашей стране официально никогда не продавали. Компактный седан привезли по параллельному импорту в Екатеринбург, и местные продавцы просят за него 1,6 млн рублей.

Mitsubishi Attrage

Объявление опубликовано на одном из крупных классифайдов. В наличии есть машины в серебристом и сером цвете: комплектация называется Active и включает кожаный мульти-руль, подогрев передних кресел, круиз-контроль, камеру заднего вида и датчики давления в шинах. Помимо этого в списке оснащения – 15-дюймовые легкосплавные диски, кондиционер и мультимедиа с цветным сенсорным дисплеем.

Интерьер Mitsubishi Attrage

Выпускают такие машины в Таиланде. Там из-за надежных и неприхотливых агрегатов их очень любят таксопарки. Под капотом у седана – атмосферный бензиновый мотор на 1,2 литра (80 сил) с цепным приводом ГРМ, а в паре с ним работает уже знакомый российским водителям вариатор Jatco.

С учетом цены такой вариант выглядит заметно привлекательнее конкурентов. Возьмем хотя бы LADA Vesta 2026 модельного года в самой дешевой комплектации с вариатором: ее минимум оценили в 1 631 000 рублей. Belgee S50 с автоматической трансмиссией стартует с 2 069 990 рублей, так что разница в пользу «японца» налицо.

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