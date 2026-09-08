Бояться китайских автозапчастей больше не нужно: что изменилось

Эксперт Андреев: почему спрос на китайские автозапчасти в РФ резко вырос

Автомобильный рынок России за последние несколько лет сильно изменился: если раньше китайские комплектующие воспринимались как заведомо слабый вариант, то сегодня спрос на них показывает взрывной рост, и причины такой перемены лежат не только в цене.

Владимир Андреев, автоэксперт, развеял устаревшие стереотипы. Раньше, по его словам, считалось, что деталь из Поднебесной – это что-то дешевое и некачественное, а покупать имело смысл только европейское или японское. «Но это устаревший взгляд на рынок. Сейчас китайские производители выпускают огромное количество действительно качественных запчастей», – подчеркнул специалист.

Причем качество это, как ни странно, во многом объясняется тем же Китаем, где собирают автомобили для ведущих мировых марок. «Китай производит автомобили всех ведущих мировых брендов, включая BMW, Mercedes-Benz, Audi и многие другие. Именно в Китае сейчас самое современное оборудование, а заводы жестко контролируют качество», – рассказал Андреев.

Зато как раз по европейским комплектующим сегодня вопросов возникает все больше. Эксперт напомнил, что до 2022 года получить оригинальные свечи NGK или фильтры Mahle не составляло труда, а подлинность не вызывала сомнений. «До 2022 года все было понятно: мы получали японские свечи NGK или немецкие фильтры Mahle от официального представительства и у нас не было сомнений в подлинности комплектующих. Но сейчас такие детали завозятся кривыми путями».

Проблема в том, что прежняя цепочка «завод – представительство – сервис» разрушилась. На ее месте выросли многоступенчатые схемы с посредниками, где никто не может дать гарантию оригинальности. «Прежний прямой канал «завод – представитель – сервис» разорвался, а на его месте выросла сложная цепочка посредников, где никто не дает гарантий подлинности. И кому обращаться с претензией иногда не очень понятно», – пояснил Андреев.

Если раньше выбор запчастей был вопросом привычки и доверия к брендам, то теперь рынок требует пересмотра ориентиров: китайская продукция из категории сомнительной перешла в разряд разумной альтернативы, тогда как некогда эталонные детали оказались зоной неопределенности. Именно поэтому спрос все чаще смещается в сторону Поднебесной.

О том, как сильно продвинулся китайский автопром, «За рулем» уже рассказывал на примере совместного гибрида Geely и Renault.

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