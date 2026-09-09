Тяжелые грузовики — смена лидера!

Автостат: в августе рынок крупнотоннажных грузовых автомобилей сократился на 27%

Продажи крупнотоннажных грузовиков полной массой 16 тонн (сегмент HCV) в РФ за восемь месяцев сократились на 16,9% – то есть тенденция первого полугодия пока далека от какого-либо перелома.

За это время было продано 24 379 новых тяжелых грузовых машин, а конкретно в августе – 2687 единиц такой техники. Это тоже совсем немного – на 27% меньше, чем в августе 2025-го. И на 23,2% меньше, чем в июле года текущего. КАМАЗ, занимающий 38% всего этого рынка, сократил продажи на 11,5% (к августу 2025) до 1031 единицы.

А вот следующие за ним в рейтинге два китайских бренда, несмотря на принудительные отзывы, сумели нарастить продажи: Dongfeng продал 282 машины (рост в 7,8 раза) а FAW – 268 машин (+13,6%). Другой китайской паре во всех последних перипетиях повезло меньше: Sitrak – 235 машин за август (-38,6%) и Shacman – всего 177 единиц, (-69,7%).

Dongfeng 4180

В рейтинге моделей Dongfeng 4180 впервые стал самым популярным крупнотоннажным грузовиком в РФ, оставив прежнего многократного лидера Sitrak C7H позади еще весной, а теперь – и КАМАЗы. Впрочем, челнинские модели – на оставшихся позициях Топ-5, и борьба тут кипит очень плотная.

Самые популярные крупнотоннажники в РФ, август 2026:

Dongfeng 4180 – 274 шт. (рост в 30 раз)

Sitrak C7H – 233 шт. (-39,2%)

КАМАЗ-54901 – 225 шт. (+19%)

КАМАЗ-43118 – 211 шт. (-27,2%)

КАМАЗ-65115 – 184 шт. (-24,6%).

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