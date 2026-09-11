Кто быстрее — муж или жена? Финальная гонка сезона расставит все по местам

«Суперкубок ЗА РУЛЕМ» 12 и 13 сентября в RDRC Racepark: 60 пилотов, финал сезона

Дрэг-рейсинг держится на семейных традициях едва ли не крепче, чем на мощности моторов. Мужья и жены, отцы и дети, братья и сестры регулярно выходят на старт вместе. Россия тут, разумеется, не исключение. Вот только чья семья окажется самой успешной в заключительной гонке года?

Закрывать сезон в столичном регионе будет «Суперкубок ЗА РУЛЕМ» – заезды пройдут 12 и 13 сентября. Порядка 60 пилотов соберутся на автодроме RDRC Racepark на самых быстрых дорожных машинах России. Девушек среди участников немало: кто-то пришел в спорт вслед за своей второй половиной, а со временем и сам превратился в звезду.

Самые быстрые пары страны

Самой быстрой парой отечественного дрэг-рейсинга называют Константина и Евгению Найт. Оба выступают в RDRC на дрэгстерах класса 4.5. Константин – двукратный чемпион, Евгения не раз поднималась на подиум, а в этом году взяла первую личную победу. На «Суперкубке» эту пару мы не увидим, хотя семейных дуэтов хватает и без нее.

Константин и Евгения Найт

Рамон и Кристина Бусто

Он собирает быстрые машины, она ставит на них рекорды. Ателье Ramon Performance подготовило BMW, Porsche и McLaren, установившие множество рекордов России и мира, и очень часто за рулем в рекордных заездах была именно Кристина. У основателя ателье Рамона Бусто – масса побед в самых разных соревнованиях по дрэг-рейсингу и разряд кандидата в мастера спорта.

Помимо рекордов Кристина неоднократно побеждала. К примеру, в 2026 году она стала лучшей в классе 9.2 – самом быстром в RDRC для дорожных машин того сезона.

На «Суперкубке ЗА РУЛЕМ» Рамон выступит на 1000-сильном BMW M5 (G90), а Кристина – на проверенном Porsche 911 Turbo S (992) «Шторм». Для зрителей это редкая возможность увидеть чемпионский дуэт в деле: в 2026-м они пропускали этапы RDRC. Перед финалом Кристина лидирует в классе GT2 – втором по скорости, Рамон же поборется за победу в GT5.

Илья Криксунов и Анастасия Борисова

Единственная гоночная семья, где и муж, и жена выигрывали Кубок России на дорожном автомобиле. Причем Анастасия делала это дважды, а Илья перешел в гонки на профессиональной технике, где в 2024 году стал серебряным призером.

Во время заездов супруги всегда помогают друг другу правильно выставиться на старте – так они попадают в собственные следы и обеспечивают оптимальное сцепление колес с трассой на старте.

На счету Криксунова – множество побед на фестивалях «Анлим Фест» и «Московская миля» за рулем самой разнообразной техники. На «Суперкубке ЗА РУЛЕМ» Илья выступает на BMW M8 GranCoupe Ramon Performance: именно на этой машине Анастасия выиграла свой второй Кубок России, а в 2026 году стала серебряным призером RDRC в классе 10.5.

У Ильи отличные шансы не только на победу в «Суперкубке», но и во всем Кубке Москвы. Перед финалом именно он с большим запасом лидирует в классе GT6.

Александр Манвелов и Ирина Гавриленко

Главный конкурент Ильи Криксунова в борьбе за титул в Кубке Москвы – курский пилот Александр Манвелов, на счету которого титул чемпиона RDRC в классе 11.0 в 2025 году. В этом сезоне он планировал перейти в более быструю категорию, но не успел собрать и настроить автомобиль, поэтому попробовал защитить титул в том же классе.

Перед финалом сезона Манвелов лидировал, но 5-й этап RDRC сложился для курянина неудачно, и он довольствовался бронзой. Расстроился ли Александр? Ведь чемпионкой в классе 11.5 стала его вторая половина Ирина Гавриленко.

Она пришла в дрэг-рейсинг только в этом году, но мгновенно адаптировалась и завершила все этапы на подиуме, одержала первую победу и стала лучшей по итогам сезона! И это при том, что ее Audi SQ5 ехала заметно быстрее границы класса, и Ирине постоянно приходилось адаптироваться, чтобы не совершить брейк-аут – выход за границу класса.

Сможет ли Александр поддержать чемпионский почин Ирины и победить на «Суперкубке ЗА РУЛЕМ»?

Григорий Карпов и Полина Яковлева в классе GT5

В классе GT5 за победу борется Григорий Карпов на BMW M3, поддерживать которого будет Полина Яковлева, не понаслышке знакомая с дрэг-рейсингом. В прошлые годы она выступала на Audi S3, но в этом году в семье появилась BMW M3, которую Полина и Григорий делят на гонках: Григорий выступает на ней в гонках на 3/8 мили, а Полина – в RDRC.

На счету Яковлевой в этом сезоне есть подиумы и личный рекорд: она впервые вышла из 10 секунд на дистанции в 1/4 мили.

Григорий – один из ветеранов дрэг-рейсинга, он выступал еще на «Анлиме» в Минске в 2014 году. Интересно, что раньше он тоже предпочитал Audi и ездил на RS6, но успехи BMW заставили ребят всей семьей перейти на M3.

Династия Тюриковых

Дрэг-рейсинг – спорт, где опыт передается по наследству. Нижегородец Андрей Тюриков – легенда фестиваля «Анлим», а его Nissan GT-R Lucifer от GoshaTurboTech стал одним из символов дрэг-рейсинга в России.

Его сын Тарас начал выступать в гонках вскоре после того, как получил права. Сначала Тюриков-младший ездил на не слишком подходящем для гонок Jaguar XKR-S, затем сменил отца за рулем GT-R, а потом пересел на дрэгстер. На счету Тараса уже есть несколько побед и вице-чемпионский титул в самом быстром классе Чемпионата России.

Какая из семей окажется быстрее и успешнее – станет ясно на «Суперкубке ЗА РУЛЕМ». Билеты на гонку уже в продаже на сайте RDRC, а финальная битва года обещает получиться жаркой.

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