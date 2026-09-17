Три сценария отложенного спроса — как россияне будут менять старые авто

Ксения Зарецкая о том, что отложенный спрос на автомобили копится, но когда-то его прорвет

Российский автопарк стремительно стареет – средний возраст машины в стране приблизился к 15 годам. Хуже дела обстоят только на Кубе и в Греции, где этот показатель составляет 20 и 17 лет соответственно, отметила в эксклюзивном интервью «Коммерсанту» руководитель «Авто.ру» Ксения Зарецкая.

Параллельно растет и продолжительность владения автомобилем. Если еще год назад машину в среднем держали 6-7 лет, то теперь – 7-8. Это свидетельствует о накоплении отложенного спроса, который рано или поздно даст о себе знать. Вопрос лишь в том, когда, где и «на какие деньги» он реализуется, но потенциал накапливается.

К тому же с каждым годом увеличиваются расходы на содержание и обслуживание транспорта.

«Я, например, езжу на автомобиле 2020 года выпуска и чувствую, как ежегодно растет стоимость его содержания. Это тоже подталкивает к смене машины».

На этом фоне укрепляются позиции новых брендов. Вероятно, отложенный спрос постепенно начнет реализовываться: люди станут менять старые машины, что подстегнет и рынок автомобилей с пробегом.

Существует три базовых сценария реализации этого спроса, отметила специалист. Первый – часть покупателей будет ждать или копить на привычные марки. Второй – переход с условного авто 2019 года на машину 2024 года, то есть на более свежую. Третий – усиление миграции в сторону «китайцев» и автомобилей российского производства.

Однако при любом развитии событий все упирается в финансы: либо собственные средства, либо банковские. Во втором случае критически важно, чтобы условия были прозрачными для клиента и комфортными для выплат. Только опираясь на этот принцип, можно выстроить по-настоящему масштабную историю.

Какой из вариантов сработает, покажет реальность. В любом случае людям необходимо понимать, что покупать, по какой цене и на каких условиях, отмечает Зарецкая.

О том, что подталкивает выпуск легковушек в России, «За рулем» уже рассказывал.