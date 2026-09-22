Хорошо известный кроссовер Nissan начали продавать в России с приятной ценой

Nissan Qashqai Glory из Китая предлагается в РФ с ценами от 2,2 млн рублей

Вместо «Кашкая» петербургской сборки внимание российских покупателей все чаще привлекает другая версия – Qashqai Glory. Официально ее продают только в Китае, а к нам машины попадают по параллельному импорту. Объявлений на классифайдах – сотни, причем многие автомобили уже стоят в России, а не ждут отправки.

Из наличия новый кроссовер можно взять ориентировочно за 2 200 000 рублей. Именно столько просят за одну из таких машин в Челябинске.

Nissan Qashqai Glory

География предложений тоже широкая. Новые «китайские» Nissan Qashqai уже предлагают в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Самаре, Воронеже, Москве, Твери, Перми, Ярославле, Екатеринбурге, Брянске, Волгограде, Владимире, Мурманске и многих других городах.

Комплектация у машины за эти деньги богатая. Тут и бесключевой доступ на передних дверях, и запуск двигателя с кнопки, и электрорегулировки водительского сиденья, и отделка салона эко-кожей. Кожаный мульти-руль, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора с парктрониками, мультимедиа с крупным сенсорным дисплеем, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold – все это тоже в списке.

Разброс цен по городам заметный. В Уфе и Краснодаре за кроссовер с идентичным оснащением просят 2 250 000 рублей, в Набережных Челнах – 2 300 000, в Кемерово, Казани и Красноярске – 2 350 000, в Омске – 2 380 000, в Смоленске – 2 440 000. Дороже всего среди перечисленных площадок в Тюмени и Владивостоке: 2 600 000 и 2 650 000 рублей соответственно.

У крупных дилеров, добавляющих к цене коммерческий утильсбор, ценник доходит до 3 500 000 рублей. Еще минимум 100 автомобилей доступны под заказ. Правда, фиксированной стоимости там почти не бывает: итоговая сумма зависит от курса валют, фактических расходов на логистику, таможенных платежей, утильсбора и условий оформления на дату поставки.

Nissan Qashqai Glory

Под капотом у всех Qashqai Glory одно и то же – 2,0-литровый 140-сильный «атмосферник». Россиянам этот мотор знаком по Nissan X-Trail, Renault Koleos и «старому» Qashqai. Работает он в паре с вариатором Xtronic, а привод бывает исключительно передним.

Собирают кроссоверы на совместном предприятии Dongfeng-Nissan в Китае, и продаются они параллельно с новым поколением «базовой» модели Qashqai. От знакомого нам автомобиля петербургской сборки Glory отличается «передком» в другом стиле, пересмотренным дизайном 18-дюймовых колес и новым сегментированным рисунком задних фонарей.

Кстати, в рейтинге самых популярных машин, которые везут в Россию по схемам альтернативного импорта, Qashqai оказался в «пятерке» – на четвертом месте. За восемь месяцев 2026 года в страну приехало 4854 новых Кашкая.

О другом японском кроссовере, который можно купить в России, «За рулем» уже рассказывал.

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