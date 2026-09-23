Просторный семейный Chevrolet в два раза дешевле «китайцев» появился в России

Семиместная Chevrolet Captiva предлагается в России с ценами от 2,3 млн рублей

Семь мест в салоне – вовсе не повод переплачивать. Доказывает это Chevrolet Captiva второго поколения, которая по сути является близнецом китайского Baojun 530. На классифайдах такие машины чаще всего предлагают под заказ, а вот экземпляры из наличия дешевле 2,3 млн рублей не найти.

Самое доступное предложение обнаружилось в Воронеже: 2 300 000 рублей за новый кроссовер 2024 года выпуска. Комплектацию продавец не расписывает, зато по фотографиям видно панорамную крышу, кожаную отделку салона в черно-коричневой гамме, цифровую приборную панель и мультимедийную систему с 10-дюймовым вертикальным сенсорным экраном. Добавьте сюда электрорегулировки водительского сиденья, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и мультируль.

Chevrolet Captiva

В Нижнем Новгороде выставили еще одну «Каптиву» – 2023 года, без пробега, за 2 550 000 рублей. Салон тут тканевый, хотя остальной набор опций на первый взгляд тот же: вертикальный тачскрин, цифровая приборка, панорамная крыша, электрорегулировка кресла водителя и многое другое.

Еще один кроссовер 2023 года оценили в 2 810 000 рублей – его продают в Иркутске. Кресла тоже обшиты тканью, зато мультимедиа другая: дисплей горизонтальный, классической ориентации. Из оснащения – подогревы сидений, камера заднего вида, передние и задние парктроники, датчики света, дождя и давления в шинах, климат– и круиз-контроль, светодиодная оптика и 18-дюймовые литые диски.

Chevrolet Captiva

Часть новых Chevrolet Captiva возят под заказ. В Новосибирске кроссовер готовы привезти за 2 630 000 и 3 030 000 рублей, в Омске – за 2 760 000, а в Ижевске – за 2 890 000.

Правда, все эти суммы взяты из открытых объявлений продавцов на дату публикации материала. Финальная стоимость может измениться из-за курса валют, логистики, таможенных платежей, утильсбора, условий оформления и прочих факторов – так что на деле выйдет иначе.

Для сравнения: другие трехрядные кроссоверы, представленные на российском рынке официально, стоят заметно больше. Tenet T8 2025 года производства стартует с 3 630 000 рублей. За Jetour X90 Plus в трехрядном исполнении просят от 4 199 000 рублей. Ну а семиместный GAC GS8 потянет минимум на 4 799 000 рублей.

Техника у всех выставленных Captiva одинаковая. Под капотом – 1,5-литровая бензиновая турбочетверка мощностью 147 л. с., работающая в паре с вариатором. Привод исключительно передний.

О еще одном кроссовере, который вот-вот доберется до российского рынка, «За рулем» уже рассказывал.

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