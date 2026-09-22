Российские гонщики одержали первые победы под возвращенным российским флагом

Пилоты Русинов и Симонов под российскими флагами выиграли первые гонки в Европе

В минувший уик-энд сразу двое автогонщиков, выступающих под российскими флагами, стали победителями престижных европейских гонок.

Обе победы – первые после августовского решения FIA, снимающего ранее действующий запрет выступлений под российской национальной символикой. Так, Роман Русинов на суперкаре Rossa GT LM команды Rossa Racing выиграл гонку Sprint Grand Tourisme, проходившую на автодроме Спа-Франкоршам в Бельгии. Роман стал лучшим как в классе UCS2, так и в абсолютном зачете. Как сообщает «Матч ТВ», в честь победы над трассой был поднят флаг России и исполнен гимн.

В те же выходные в итальянском Мизано проходил очередной этап серии TCR Italy. И там отпраздновал победу уже другой российский пилот – Михаил Симонов, выступавший на хэтчбеке Hyundai i30 N TCR за коллектив SP Competition.

Он также выступал под российским флагом, но вот с гимном ему не повезло: организаторы по ошибке включили «Патриотическую песню» Глинки, являвшуюся гимном РФ в 1991–2000 годах. Михаил не расстроился, сообщил в соцсетях, что перед ним извинились и заметил, что собирается отпраздновать еще одну победу, уже под актуальный гимн.

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