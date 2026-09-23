Lada Azimut — старт производства на этой неделе!

Максим Соколов: старт производства кроссовера Lada Azimut будет дан 25 сентября

Старт производства кроссовера Lada Azimut назначен на 25 сентября – об этом сообщил глава АВТОВАЗа Максим Соколов на на всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России».

«25 сентября после полудня будет дан старт, торжественный запуск на конвейере производства модели Lada Azimut. Хотя мы уже произвели несколько сотен тестовых и товарных экземпляров, все их испытали и некоторые уже ездят в Москве, и даже высокие должностные лица уже попробовали, посидели за рулем, но, тем не менее, официальный старт будет дан 25 сентября», - сообщил Соколов.

Он подтвердил, что в этом году предприятие планирует выпустить несколько тысяч экземпляров Lada Azimut, а уточненный план на 2027 год составляет 20 тысяч Азимутов.

Напомним, кроссовер Azimut построен на глубоко модернизированной платформе Lada Vesta – кстати, она пошла в производство ровно 11 лет назад, 25 сентября 2015-го. Гамма двигателей Азимута состоит из модернизированных моторов 1.6 (120 л.с.) и 1.8 (132 л.с.), работающих в паре с 6-ступенчатой МКП или вариатором от китайского партнера WLY. Привод – передний.

Азимут получит широкий набор функций, включая инновационный обогрев передних стекол. Среди конкурентов – Haval Jolion и M6, Geely Coolray и Cityray, Москвич 3, а также Changan CS35 и Tenet T4L.

Ранее «За рулем» писал о перспективах этой конкурентной борьбы.