В Россию привезли новый добротный кроссовер Mazda с очень приятными ценами

Кроссоверы Mazda CX-30 из Китая предлагаются в России с ценами от 2,3 млн рублей

В топ-3 самых популярных автомобилей параллельного импорта входит Mazda CX-5 – вместе с ней в Россию везут и более компактного «собрата», Mazda CX-30. Поставки идут из Китая, и купить кроссовер можно в том числе под заказ, а стартовая цена – от 2,3 млн рублей.

Одно из объявлений разместила компания из Владивостока: частный ввоз новой Mazda CX-30 оценен в 2 288 000 рублей. В сумму, как утверждается, уже заложены доставка, таможенная очистка, работа брокера и комиссия.

Mazda CX-30

Впрочем, Владивосток – далеко не единственный вариант. В Кургане кроссовер готовы привезти за 2 350 000 рублей, в Санкт-Петербурге – за 2 470 000, в Набережных Челнах и Чебоксарах – за 2 500 000, а в Новосибирске и Красноярске – за 2 550 000 рублей.

Список городов, где новые Mazda CX-30 доступны под заказ, заметно шире: Казань, Краснодар, Тюмень, Реутов в Подмосковье, Москва, Пермь, Архангельск, Тольятти, Иваново и Самара. Кстати, цифры из объявлений почти никогда не бывают окончательными.

Что в итоге заплатит покупатель, зависит от курса валют, выбранной комплектации, расходов на логистику и растаможку, утильсбора и ряда других факторов. Так что ориентироваться на первую сумму в объявлении не стоит.

Интерьер Mazda CX-30

Другое дело – машина, которая уже стоит у продавца. В Архангельске привезенный дилером кроссовер выставлен за 2 858 000 рублей.

В Тюмени «китайскую» CX-30 оценили в 3 590 000-3 735 000 рублей, в Екатеринбурге – в 3 850 000, в Рязани – в 3 900 000 рублей.

А вот крупные дилеры Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга просят за этот паркетник минимум 4 350 000 рублей.

Под капотом у подавляющего большинства таких машин – 2,0-литровый атмосферный двигатель на 158 л. с. Работает он в паре с классическим шестиступенчатым автоматом.

Экземпляры с шестиступенчатой механикой встречаются, но редко. Привод, между прочим, всегда передний.

Ранее Mazda CX-30 был признан самой безопасной моделью среди семейных кроссоверов 2025-2026 модельного года. Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) поставило ему максимальные пять баллов.

О кроссоверах за два миллиона рублей «За рулем» уже рассказывал совсем недавно.

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