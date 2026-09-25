Почему японские машины из 90-х снова в цене

Удобство и надежность: почему в РФ массово ввозят японские авто из 90-х

Предложение на вторичном рынке понемногу иссякает: машин, которые можно ввезти по льготной схеме, становится все меньше, и рано или поздно их просто не останется. Вот тут-то и выручает союзник, которого мало кто ждет, – время.

Отечественные водители и заядлые гаражисты до сих пор с ностальгией вспоминают ярких представителей немецкой и японской школы автостроения тех лет. Такие машины в России любят давно, и многие готовы выкладывать за них немалые суммы.

Даже на фоне наплыва новых китайских моделей старые «Крузаки» по-прежнему ловят восторженные взгляды. В чем причина?

Удобство, надежность и долговечность – вот что отличает автомобили 90-х. Хороший Toyota Mark II обойдется больше чем в миллион рублей, а за малопробежный Mercedes W140 или BMW E38 отдельные продавцы просят десятки миллионов.

Утилизационный сбор: когда платить не надо

Есть и приятная новость. По действующему законодательству утилизационный сбор не нужно платить за ретроавтомобиль старше 30 лет – при условии, что он сохранил заводское состояние, без тюнинга и доработок.

А значит, снова открыт путь для любителей классики: Toyota Mark II и Chaser, Corolla, Nissan Skyline R32 и R33, Nissan Safari Y60, культовая Honda Civic, Mitsubishi Pajero II.

Про таможенное оформление, правда, забывать не стоит – его никто не отменял. Зато даже со всеми расходами привозные экземпляры выходят примерно в ту же сумму, что и машины на российском рынке, а состояние у них заметно лучше, отмечает «Автовзгляд».

Беларусь и что стоит понимать заранее

Присмотреться можно и к рынку Беларуси: там тоже продаются хорошо сохранившиеся автомобили из 80-90-х годов.

Только не стоит воспринимать покупку ретроавтомобиля как бизнес-решение или способ сэкономить. Логика здесь совсем другая.

Такие машины берут с душой и на долгие годы – как любимую игрушку, за которой бегали десятки лет.

О том, как даже недорогой ремонт повышает цену машины при продаже, «За рулем» рассказывал ранее.

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