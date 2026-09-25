Новая Toyota Corolla сохранит бензиновый мотор: когда ждать новинку на рынке?

Toyota выпустит Corolla нового поколения с ДВС, гибридом и электромотором

Toyota выведет Corolla нового поколения в следующем году. Источник издания в инженерном отделении бренда дал понять: после смены генераций машину ждут серьезные технические изменения, причем касаются они не только внешности.

И тут любопытный момент. Пока другие производители один за другим отказываются от бензиновых моторов, японцы поступили ровно наоборот: у новинки сохранится модификация с традиционным ДВС. Моторная гамма включит 1,5- и 2-литровые двигатели.

Toyota Corolla

Гибридов, впрочем, тоже хватает. Клиентам предложат версию с 1,5-литровым бензиновым мотором и электродвигателем – суммарная отдача такой машины составит 134 л.с. Плюс появится полноприводная модификация с гибридной силовой установкой.

Отдельная история – подзаряжаемый гибрид: на одном электричестве он, по словам источника, способен проехать «внушительные» расстояния. Ну и совсем без бензина Corolla тоже поедет – полностью электрическая версия получит запас хода не менее 400 км.

Toyota Corolla

Что до дизайна, будущая модель унаследует черты одноименного концепта, показанного в прошлом году. В общем, во внешности новинки легко угадываются актуальный Prius и линейка bZ.

О том, как конкуренты осваивают гибридные версии, «За рулем» уже рассказывал на примере Москвича М70.

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