Nissan приступил к реализации «стратегии выхода на мировой рынок из Китая»

Аналитик Целиков: импорт Nissan из Китая в Россию за 8 месяцев вырос в 10 раз

В новой стратегии Nissan «из Китая — на весь мир» (in China, to the world) не говорится напрямую о планах поставок автомобилей японской марки из Китая в Россию, однако фактически такой экспорт наращивается, указал глава «Автостата» Сергей Целиков. По подсчетам «Автостата», за восемь месяцев 2026 года в страну напрямую завезли 5580 новых Nissan. Годом ранее за тот же отрезок было всего 546 машин, то есть разница получилась более чем десятикратной.

Сергей Целиков, возглавляющий «Автостат», связывает такой скачок с тем, что Nissan всерьез взялся за выход на мировой рынок, опираясь на китайские мощности. Официальных поставок здесь нет – речь идет об альтернативном импорте, которым занимаются физические лица и отдельные дилеры.

Львиная доля российского ввоза – 83%, или 4635 единиц – приходится на кроссовер Qashqai. По сути, именно эта модель и обеспечила основной объем.

Куда еще Nissan везет машины из Китая

Россия – лишь одно из направлений. Автомобили с совместных предприятий Nissan в КНР уходят во многие страны: в начале месяца крупная партия пикапов Frontier Pro отправилась на Ближний Восток. Собрали эти машины на Zhengzhou Nissan Automobile Company – СП, расположенном в китайской провинции Хэнань. О таких поставках сообщает портал GlobalData Automotive, на что указывает Целиков.

Сама компания не скрывает интереса к Китаю. Там, по ее оценке, сильные промышленные цепочки поставок и высокая «инновационная активность» в области электрификации и «умных» подключенных автомобилей. Издание finance.yahoo пишет, что электроседаны N7 из КНР собираются отправлять на рынки Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

В планах также экспорт внедорожника NX8 и других моделей на избранные зарубежные рынки. Китай в новой долгосрочной стратегии Nissan закреплен как ключевая глобальная инновационная и экспортная база, а поставки пойдут в Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток.

Почему ввоз растет? Эксперты объясняют это льготной ставкой утилизационного сбора для машин мощностью до 160 л.с. Причем Китай давно превратился в главный хаб параллельного импорта в РФ – не только для Nissan, но и для Mazda, Toyota и концерна Volkswagen, чьи заводы стоят в КНР.

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