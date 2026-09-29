Один болт — и руль может отказать: Volkswagen отзовет миллионы авто

ADAC: Volkswagen и Audi отзывают более 2,1 млн авто по всему миру

Больше двух миллионов автомобилей по всему миру попали в масштабную сервисную кампанию концерна Volkswagen Group. О ее запуске стало известно от немецкой автомобильной организации ADAC, а причина – возможный дефект крепления в рулевом механизме.

Что именно не так с рулевым? Речь идет о резьбовом соединении: при определенных условиях, в том числе когда начинается коррозия, крепежный элемент способен ослабнуть и разрушиться. В худшем случае это ухудшает управляемость машины или вообще приводит к отказу руля – а значит, растет вероятность аварии.

Владельцам каких машин стоит ждать приглашения? В сервисные центры позовут тех, у кого Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran или Caddy, выпущенные с сентября 2013 года по июль 2024-го, а также владельцев Audi Q3, сошедших с конвейера с октября 2017-го по май 2024-го.

На сервисе проверят крепежный узел и заменят потенциально проблемный болт на вариант, который лучше сопротивляется коррозии. Для автовладельцев работы бесплатны. В концерне при этом подчеркивают: пока информации о ДТП или пострадавших из-за этого дефекта не зафиксировано.

А о других опасностях, которые подстерегают водителей за рулем, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!