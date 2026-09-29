Спрос на б/у пикапы растет в России

«Автостат» назвал три самых популярных подержанных пикапа в России

Прибавка получилась почти незаметной: в августе 2025-го в стране нашлось покупателей на 3073 подержанных пикапа, а спустя год – на 3092. По подсчетам агентства « Автостат», рост составил лишь 0,7%.

Весь вторичный рынок пикапов, по сути, держится на трех марках. Toyota в конце лета разошлась тиражом 646 машин, Mitsubishi – 550, УАЗ – 332. Вместе это 49,4% всех проданных автомобилей с пробегом в этом сегменте.

Среди моделей расклад похожий. Первую строчку снова занял Toyota Hilux – 569 экземпляров. Немного отстал Mitsubishi L200 с 548 машинами. Замыкает топ-3 УАЗ Пикап (332 шт.). А вот у остальных б/у пикапов объемы недотянули даже до 200 единиц.

Куда интереснее выглядит статистика за восемь месяцев 2026 года. За январь – август россияне приобрели 25,4 тыс. пикапов с пробегом, что на 15,1% больше, чем годом ранее. В общем-то, год идет заметно бодрее, чем отдельно взятый август.

О том, что мешает российскому рынку грузовиков, «За рулем» уже рассказал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!