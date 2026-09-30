Импорт авто через Беларусь уменьшился: что теперь выбирают покупатели

Эксперт Целиков назвал топ-5 моделей авто, которые сейчас везут через Беларусь

Импорт легковых автомобилей через Беларусь сократился на 8,4%. За общим снижением скрывается заметная разница между новыми машинами и авто с пробегом.

Новых автомобилей ввезли на 9,7% меньше – 8,5 тысячи единиц. Ввоз машин с пробегом сократился на 7%, до 7,9 тысячи штук.

Новыми через Беларусь везут, в основном, самые дорогие европейские кроссоверы премиальных брендов. Топ-5 популярных моделей наглядно это подтверждает: Mercedes-Benz G-Class – 819 штук, BMW X5 – 564, LR Range Rover – 539, BMW X7 – 394, Porsche Cayenne – 386.

А вот среди машин с пробегом модельный ряд намного шире и заметно проще. Здесь в топ-5 попали Buick Encore – 295 штук, Peugeot 5008 – 295, Peugeot 3008 – 250, Volkswagen Passat – 321 и Renault Megan – 227.

Почти половина авто с пробегом, ввезенных в этом году через Беларусь, оказались дизельными. Этот сегмент прибавил 60%, тогда как ввоз бензиновых машин, наоборот, снижается.

Доля автомобилей мощностью свыше 160 л. с. среди новых достигает 94%. У машин с пробегом показатель куда скромнее – менее 20%.

О том, как меняется рынок новых машин этой осенью, «За рулем» уже рассказывал.

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