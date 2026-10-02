Подержанных BMW в Россию стали ввозить почти вдвое меньше

Аналитик Целиков: Импорт BMW в Россию за 8 месяцев 2026 года упал на 31%

За первые восемь месяцев 2026 года в Россию ввезли больше 22 тыс. автомобилей BMW. Это на 31% меньше, чем за тот же отрезок годом ранее, – такие цифры привел директор агентства « Автостат» Сергей Целиков.

Новые машины и подержанные разошлись в противоположные стороны: моделей не старше 3 лет привезли 9,2 тыс. штук, прирост – 17,5%. А вот машин с пробегом оказалось 12,9 тыс., и здесь падение сразу на 46,3%.

Получается, общий минус обеспечил именно вторичный сегмент – свежие BMW, напротив, прибавили.

Структура импорта BMW в Россию

Завозят новые BMW в основном не напрямую из страны-производителя. Как пояснил аналитик, «Более 40% новых автомобилей BMW (до 3 лет) было ввезено через Киргизию. Чуть более 20% прошло транзитом через Беларусь. Порядка 17% пришло напрямую из Китая и 12% из Южной Кореи. На прямые поставки из Германии пришлось менее 5% импорта».

Среди новых моделей покупатели чаще всего выбирали BMW X3 – 2751 машина. Дальше идут X5 (1548), 5 Series (931), X7 (798) и X1 (759).

На подключаемые гибриды пришлось почти 9% импортированных в страну BMW – 1952 единицы, причем сюда вошли и новые, и подержанные машины.

С чистой электрикой дело обстоит куда скромнее: «А вот чисто электрические BMW не пользуются спросом. Ввезено всего 25 единиц, что составляет чуть более 0,1% от общего объема импорта», – добавил Целиков.

BMW с пробегом: география и модели

Машины с пробегом старше 3 лет везут преимущественно из Китая – 40% поставок. Еще 26% обеспечила Япония.

Южная Корея дала чуть более 13%. Транзитом через Белоруссию приехало 6% подержанных машин, а напрямую из Германии – чуть более 5%, отметил Целиков.

В топе моделей здесь X1 – 3823 штуки. За ним следуют 3 Series (2816), 1 Series (2025), 2 Series (1003) и 5 Series (583).

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