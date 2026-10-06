Названы самые популярные машины с пробегом дешевле 1 млн рублей

В «Авито» перечислили самые популярные авто с пробегом до 1 млн рублей

В категории подержанных машин ценой до миллиона рублей первое место по интересу покупателей удержал седан Hyundai Solaris. По итогам девяти месяцев 2026 года, с января по сентябрь, на эту модель пришлось 20,5% общего спроса. Такими данными с изданием «Автоновости дня» поделился Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито».

Следом идут две модели, между которыми разрыв совсем небольшой. Lada Granta набрала 17,9%, а Kia Rio – 16,2%.

Замыкают первую пятерку еще две машины, и здесь цифры уже заметно скромнее. Lada Kalina заняла четвертую строчку с 9% интереса, а пятым стал Ford Focus – 7,3%. Для сравнения: у LADA 4x4, которая идет сразу за ним, показатель равен 3,6%.

Рост спроса на модели до миллиона рублей

Активнее всего в этом сегменте год к году прибавляла Lada Priora – сразу 21,7%. Чуть меньше подрос интерес к Hyundai Solaris: плюс 20,8%. Еще две вазовские модели, Lada 2114 Samara и Lada 2107, показали одинаковый результат – по 19,5%.

В десятку лидеров по динамике попали также корейская Kia Rio и внедорожник Lada 4x4, прибавившие 18,8% и 18,6% соответственно. Интерес к Lada 2110 увеличился на 17,9%, а к Lada Granta – на 16%.

Замкнули этот список Lada Kalina и Ford Focus: у первой прирост составил 15,2%, у второго – 14,4%.

О других достойных вариантах на вторичке в пределах небольшого бюджета «За рулем» уже рассказывал.

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