Какие седаны теперь везут в Россию параллельным импортом

В России дилеры назвали цены на новые седаны Nissan, Audi и Volvo

Осень 2026-го выдалась на удивление щедрой на премьеры в сегменте параллельного импорта. Кроссоверами, которые уже порядком примелькались, дело не ограничилось – на этот раз дилеры присмотрелись и к седанам. О том, какие «четырехдверки» мировых марок можно встретить в середине осени 2026 года, рассказал Autonews.ru.

Седаны из Китая и Кореи

Возрожденный бизнес-седан Nissan Teana, кстати, начали ввозить из Китая – причем как дилеры, так и частные продавцы. Машина доступна в «нарядной» комплектации: панорамная крыша, декоративная подсветка, проекционный экран и кожаная отделка салона.

Главной премьерой года среди «параллельных» седанов, пожалуй, стала рестайлинговая Toyota Camry, созданная для китайского рынка. В Россию ее привезли сразу несколько крупных дилерских сетей – с обновленным салоном и расширенным списком опций. В автосалонах «четырехдверка» представлена в разных комплектациях, а среди оснащения – проекционный экран, система кругового обзора, двухзонный климат-контроль и беспроводная зарядка.

Hyundai Grandeur седьмого поколения 2026 года выпуска, собранный в Корее, представлен в комплектации Calligraphy. Оснащение включает камеры кругового обзора, подогрев всех кресел, кожаный салон, беспроводную зарядку, двухзонный климат и адаптивный круиз-контроль. Правда, в Россию машину везут исключительно в гибридной модификации – без возможности зарядки от электросети.

Audi A6 L и Volvo S90

Удлиненный седан Audi A6 L, предназначенный для китайского рынка, доступен лишь в одной комплектации – Quattro exclusive. В нее входят кресла с массажем и подогревом, декоративная подсветка салона, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

До российского рынка в ближайшее время доберется и обновленный седан Volvo S90 второго поколения. О планах привезти модель заявили сразу в нескольких крупных дилерских сетях. Речь идет о машине шведской сборки, которая изначально предназначалась для европейского рынка. В России модель будет представлена в богатой комплектации с панорамной крышей, подогревом всех сидений, камерой кругового обзора, проекционным дисплеем, а также внушительным набором систем безопасности и опций комфорта.

О других моделях, которые попадают в Россию параллельным импортом, «За рулем» уже рассказывал.

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