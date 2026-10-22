Спрос на подержанных «немцев» растет: кто в лидерах и откуда везут машины

«Автостат»: продажи б/у автомобилей немецких марок в России выросли на 6,9%

615 тыс. легковых автомобилей немецких марок с пробегом сменили владельцев в России за январь-сентябрь 2026 года. Относительно того же отрезка прошлого года объем подрос на 6,9% – такие цифры привел директор « Автостата» Сергей Целиков в своем телеграм-канале.

Комментируя результат, аналитик заметил: «Рост обеспечивается притоком "свежей крови" из-за рубежа. За девять месяцев в Россию ввезли почти 77 тыс. "немцев" с пробегом. В тоже время основной объем (около 87%) это внутренние перепродажи».

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Если разложить прирост на составляющие, картина простая: подавляющая часть сделок приходится на перепродажи внутри страны, а свежий поток формируют поставки из-за границы. За девять месяцев в Россию приехало без малого 77 тыс. подержанных машин немецких брендов.

Ранее сообщалось, что в сентябре продажи автомобилей с пробегом побили годовой рекорд.

Кто в лидерах среди марок

Первое место на вторичном рынке удержал Volkswagen – 209 тыс. машин за отчетный период. Порядка 62% этих автомобилей прибыли из Китая.

Вторую строчку заняла BMW: 125 тыс. реализованных машин и прирост всего на 0,7% год к году. Из-за рубежа за девять месяцев ввезли 14,4 тыс. подержанных BMW, причем 55% из них произведены в Германии.

Замыкает тройку Mercedes-Benz – 111,6 тыс. автомобилей, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года; на марку пришлось около 18,2% продаж. Четвертой идет Audi с результатом 79 тыс. машин и ростом на 13%.

А вот у Opel и Porsche динамика отрицательная: реализация на вторичном рынке просела на 2,2% и 5,1% соответственно.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, к акие премиальные автомобили глобальных марок дебютируют в России.

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