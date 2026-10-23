Спад сменился ростом: что происходит на вторичном рынке грузовиков

«Автостат»: за 9 месяцев 2026 года продажи б/у грузовиков в РФ выросли на 5,8%

По подсчетам агентства « Автостат», за девять месяцев 2026 года в России купили чуть более 159 тыс. грузовых автомобилей с пробегом. Относительно января – сентября прошлого года объем вырос на 5,8%.

Любопытно смотрится сентябрьская динамика: продажи подержанных грузовиков прибавили 7,7%, хотя перед этим рынок два месяца подряд проседал. То есть нынешний рост – не просто продолжение ровного тренда, а разворот после спада.

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Если смотреть по маркам, картина за девять месяцев такая: свыше 22% вторичного рынка грузовиков забрал отечественный KAMAZ – 35,6 тыс. единиц. Следом идет российский GAZ с 12,2 тыс. штук, а третью строчку удерживает шведский Volvo (9,4 тыс.).

Замыкают первую пятерку китайский Shacman и белорусский MAZ – 9,2 тыс. и 8,5 тыс. автомобилей соответственно. В общем-то, расстановка сил здесь довольно устойчивая: на пять брендов приходится основная часть сделок.

В модельном зачете первое место досталось Volvo FH – с января по сентябрь разошлось 6,6 тыс. таких машин. Вторым стал SITRAK C7H с 6,2 тыс. экземпляров. А вот дальше – два представителя KAMAZ: модель 65115 набрала 5,3 тыс. штук, модель 5490 – 4,7 тыс. Пятерку лидеров закрывает Mercedes-Benz Actros с результатом 4,2 тыс. автомобилей.

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