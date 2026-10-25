Патриот и Sollers — сравниваем два внедорожника из Ульяновска

«Соллерс» опубликовал фото с новыми внедорожниками УАЗ Патриот Х и Sollers S9

Интересный снимок опубликовали пресс-службы «Соллерса» и подотчетного ему Ульяновского автозавода.

В кадр впервые в истории попали два внедорожника, имеющие прописку на конвейере УАЗа: обновленный УАЗ Патриот Х и совершенно новый Sollers S9. Снимок вирусится в соцсетях ввиду визуального эффекта: машины на фото выглядят очень по-разному, как будто символизируя разные эпохи или разные концепции. Напомним, Патриот имеет габариты 4750 / 1900 / 1910 мм при колесной базе 2760 мм и клиренсе 210 мм.

Sollers S9 – в оригинале JAC JS9 на базе пикапа T9 – заметно длиннее и шире, хотя ниже: 5200 / 1965 / 1885 мм. Колесная база – на 330 мм больше патриотовской: 3090 мм. А вот клиренс – один-в-один: те же 210 мм.

Колесные диски у Патриота – 16" или 17". А для Sollers S9 возможен только один вариант – 18".

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Впрочем, общего у них гораздо больше: на Патриот пойдет тот же 2-литровый турбодизель JAC HFC4DB, что уже ставят на Sollers S9, но в своем варианте мощности: 136 л.с. вместо исходных 143-163 л.с. Кроме того, появится на УАЗе и 8-ступенчатый автомат, который применяют и на пикапах, и на новом внедорожнике Sollers.

Ранее «За рулем» рассказал, когда на Патриоте ожидать дизель, а когда автомат.