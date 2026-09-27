Новый УАЗ Патриот с автоматом: что там за коробка? Когда ждать в серии?

Ильнур Сахабиев: УАЗ Патриот с автоматом станет серийным к середине 2028 года

УАЗ отказался от планировавшейся ранее 6-ступенчатой АКП в пользу 8-диапазонного автомата – сейчас на заводе занимаются интеграцией его в конструкцию обновленного Патриота, рассказал гендиректор предприятия Ильнур Сахабиев.

«Эта трансмиссия сегодня представлена в наших пикапах Sollers. Помимо компоновки и калибровки, для внедрения КПП требуется еще изменение интерфейса, соединяющего вал коробки с РК. Потому что мы хотели все-таки установить свой бензиновый двигатель. Поэтому прорабатывали изменения в конфигурации коробки гидротрансформатора. А сейчас закончили фазу технической концепции», – рассказал Сахабиев.

Он отметил, что в рамках работы над Патриотом с новой АКП нужны циклы летних и зимних калибровок, а также ряд других испытаний. Поэтому реалистичный срок появления такой модификации в серии – середина 2028 года.

Селектор автомата УАЗ Патриот 2019

Напомним, УАЗ ставил на Патриоты автоматические коробки с 2019 года – то были французские АКП Punch Powerglide модели Punch 6L50. Союз с бензиновым 150-сильным ЗМЗ Про вышел удачным: условия работы трансмиссии получились щадящие. В 2022 году эта версия ушла в прошлое. А в марте 2026-го на УАЗе заявили, что новый автомат не уступит Punch 6L50 по характеристикам и потребительским свойствам.

Ранее «За рулем» рассказывал и об автомате, и о вариантах механики, с которыми Патриот уже начал выпускаться.