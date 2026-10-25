Можно ли оформить страховку на новую летающую Tesla? Мнение эксперта

Каско на Tesla Roadster Thrust оформят с учетом опыта вождения спорткаров

Серийный выпуск Tesla Roadster с реактивными ускорителями, способного подниматься в воздух, сдвинули на 2028 год. Между тем вопрос, как оформлять полисы на гибрид автомобиля и летательного аппарата, страховщики пытаются решить уже сегодня – и однозначного ответа нет.

Ключевые трудности разобрал директор проектов каско «СберСтрахования» Павел Бородин.

Tesla Roadster Thrust

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Компания показала три версии гиперкара. Performance – «база» для обычных дорог. Thrust – помощнее: сопла на сжатом газе разгоняют машину до 100 км/ч примерно за секунду, хотя формально это все еще дорожный автомобиль. Ну а Rocket – самый экстремальный вариант: одно кресло, десять сопел по кузову, короткие полеты, прыжки через препятствия и воздушные трюки. На странице продукта прямо сказано, что для дорог общего пользования эта модификация не подходит.

С оформлением Performance и Thrust в ГАИ проблем быть не должно – их проведут как легковой электромобиль, так что обязательное ОСАГО выпишут без лишних вопросов. Другое дело каско. Для Performance процедура почти не отличается от страхования любого мощного автомобиля; Thrust же, по сути, потребует дополнительного анализа.

«При оценке риска андеррайтеры, вероятно, будут учитывать не только общий стаж вождения, но и опыт управления спорткарами. Заявленные ускорения до 100 км/ч за 0,8−1,2 секунды требуют очень точного и ответственного управления. Сводки происшествий показывают, что из-за ошибок неопытных водителей за рулем спортивных авто, вроде McLaren и Ferrari, часто попадают в тяжелые аварии, создавая угрозу для себя и окружающих», – пояснил эксперт.

С Rocket все иначе: на дороги в России она не выйдет, поскольку поставить ее на учет в Госавтоинспекции невозможно. Правда, сценарий для такой машины все-таки есть.

«В рамках нынешнего законодательства владельцы таких транспортных средств смогут перевозить их на прицепах до гоночных трасс и только там сядут за руль летающего Roadster. Застраховать « ракету » можно будет как имущество или как спортивный автомобиль для участия в соревнованиях», – отметил Бородин.

О другой редкой машине, которая уйдет с молотка, «За рулем» рассказывал.

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