Вышел обновленный Geely Coolray — что поменяли и сколько стоит?

Кроссовер Geely Coolray 2027 стартовал в Китае по цене от 66,8 юаней

На китайском рынке начались продажи обновленного Geely Coolray – машина 2027 модельного года получила измененную внешность.

Нововведения, по сути, свелись к фейслифту: новая решетка радиатора в духе Mongaro, визуально более массивные бамперы и собственный дизайн колесных дисков. Интересно, что кроссовер стал на считаные миллиметры компактнее: габаритная длина теперь составляет 4330 мм вместо прежних 4380. Колесная база сохранила значение 2600 мм, как и диагональ мультимедийного экрана в салоне – 14,6".

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Под капотом – 1,5-литровый атмосферник на 126 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКП или вариатором. А вот более мощного турбомотора нет – его оставили для «статусной» модификации Geely Coolray L. Напомним, в РФ подобное разделение тоже существует: оригинальному Geely Coolray положен турбодвигатель, как и белорусскому Belgee X50+, а вот его «упрощенному собрату» X50 достался обычный атмосферный мотор.

Ну и главное – цена: в Китае она осталось неизменной, от 66 800 до 78 800 юаней, то есть примерно 805-950 тысяч рублей. Как по вашему, стал Coolray симпатичнее настолько, что его у нас снова начнут брать? Или новые бамперы не перекроют преимущества более демократичной цены, которое дают белорусские Belgee?

Ранее «За рулем» рассказал, что Geely Emgrand тоже обновился – его только что показали.