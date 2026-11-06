Китайская марка GWM стала лидером рейтинга J.D. Power

Автомобили GWM возглавили рейтинг удовлетворенности APEAL

В Мексике китайский концерн GWM оказался на вершине рейтинга APEAL, который составляет местный офис американского агентства J.D. Power. В массовом сегменте его машины разделили первое место с Honda – японским брендом, давно знакомым местным покупателям.

Само исследование посвящено не только техническим характеристикам. Аббревиатура APEAL расшифровывается как автомобильные характеристики, исполнение и компоновка; на практике выясняется, насколько машина отвечает ожиданиям владельца и закрывает его повседневные запросы.

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Итоги APEAL 2026 в Мексике

В опросе участвовали 9344 человека, купивших или использующих автомобили 2023-2025 годов выпуска. Сбор данных шел с декабря 2025-го по август 2026-го, а внимание уделяли десяти факторам – от экстерьера и интерьера до производительности, безопасности, комфорта, топливной экономичности и впечатлений от вождения.

Средний результат по рынку составил 892 балла из 1000. Это на 8 пунктов меньше, чем годом ранее, хотя у китайских марок показатель за тот же период вырос на 22 балла.

Отдельно выделились автомобили с традиционной гибридной установкой: их средняя оценка достигла 929 баллов. Такой результат стал одним из заметных сюрпризов исследования.

«Успехи китайских брендов показывают, что признанным автопроизводителям не стоит считать свои позиции незыблемыми. В условиях растущей конкуренции бренды вынуждены удовлетворять потребности владельцев каждый раз, когда они садятся за руль», – отметил Херардо Гомес, старший директор и региональный менеджер J.D. Power Mexico.

Гибриды и электромобили впереди

Эмоциональную удовлетворенность выше всего дают машины с электрической составляющей. Первую строчку занимают обычные гибриды без возможности внешней зарядки – 929 баллов. Следом идут подключаемые гибриды с 919 баллами и электромобили с 913.

Дизельные автомобили получили 901 пункт, бензиновые – 891. Разрыв с гибридами и электрокарами заметен, особенно если учитывать, что речь идет об общем впечатлении владельца, а не только о расходе топлива.

Премиальные марки, в среднем, набрали 908 баллов против 892 у массовых. Наиболее явное преимущество премиума проявилось в категориях запуска двигателя и работы развлекательной системы.

Китайские бренды, в свою очередь, получают высокие оценки за экстерьер, комфорт при движении, а также удобство посадки и высадки.

Расклад по брендам и моделям

В премиальном сегменте китайских компаний в тройке не оказалось. Лучшими стали Volvo (927 баллов), GMC (919) и BMW (915), а замыкали список Mini (897) и Mercedes-Benz (889).

Зато массовый сегмент преподнес главный сюрприз: GWM и Honda набрали по 917 баллов и разделили первое место. У Great Wall Motors в Мексике действует стратегия «Одна GWM», поэтому Haval, Tank, Ora и GWM Pickup формально считаются частью одного бренда.

Сейчас марка предлагает в стране восемь моделей: GWM Ora 5, GWM H7, GWM Haval H6, GWM Haval Jolion, GWM Tank 300, GWM Tank 500, GWM Poer и GWM Poer 500. Под капотами встречаются дизельные, бензиновые, гибридные и электрические силовые установки.

Второе место среди массовых брендов заняла Hyundai с 908 баллами. Третьим стал еще один китайский игрок – BYD с 907 пунктами; в Мексике у него семь моделей: BYD Seal, BYD Dolphin Mini EV (Seagull), BYD Yuan Pro (Yuan Up), BYD Sealion 7, BYD King (Chazor), BYD Atto 8 и BYD M9.

Chery, известная в Мексике как Chirey, набрала 895 баллов и сравнялась с Volkswagen. Ниже среднего оказались JAC и MG Motor – по 872 балла, однако они обошли Peugeot (871) и RAM (870).

О том, как китайские машины воспринимают на других рынках, «За рулем» уже рассказывал на примере Британии.

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