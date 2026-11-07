General Motors заплатит сотни миллионов долларов за тайную продажу данных

GM выплатит 220 млн долларов по искам 36 штатов из-за OnStar Smart Driver

Спустя два с половиной года после громкого журналистского расследования история вокруг системы OnStar Smart Driver дошла до денежного финала. Концерн GM согласился выплатить 220 миллионов долларов по искам, которые возглавили генеральные прокуроры 36 штатов, причем ведущую роль в этом процессе играл штат Вашингтон.

В программу с 2016 по 2024 год включили миллионы американских водителей машин GM.

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Что на деле собирал Smart Driver

Владельцам автомобилей рассказывали, будто функция помогает исправить стиль вождения, а собранные сведения никуда не уходят. По сути, все обстояло ровно наоборот.

Тихо, без лишнего шума система фиксировала точную геолокацию и манеру езды. В набор попадали резкие торможения, превышения скорости, поездки глубокой ночью – и все это продавалось крупным брокерам данных.

Из собранного складывались кредитные отчеты водителей. Страховщики брали эти данные при расчете тарифов, а кое-кого и вовсе оставляли без полиса. После публикации материала в The New York Times GM всего за две недели пришлось расторгнуть договоры с LexisNexis и Verisk.

Проблемы на этом не закончились. В январе 2025 года Федеральная торговая комиссия США запретила автоконцерну на пять лет передавать геолокацию и сведения о поведении за рулем агентствам потребительской отчетности. Компанию обязали спрашивать у клиентов явное согласие и давать им возможность отключать сбор данных.

Представитель концерна, в свою очередь, заявил, что компания усилила защиту приватности и стала прозрачнее рассказывать, какие данные собирает и как их использует.

Подписки без ведома и ложные уведомления

Генпрокурор штата Вашингтон Ник Браун добавил к картине несколько неприятных штрихов. Многих водителей, по его словам, подписывали на Smart Driver автоматически при оформлении услуг OnStar.

Сотрудники дилерских центров порой принимали условия соглашения от имени клиентов, те даже не подозревали об этом. А сам GM щедро поощрял дилеров премиями за количество подключенных к сервису.

Отдельная история всплыла уже после скандала. Через приложение OnStar 370 тысячам водителей сообщили, что в Smart Driver они не участвуют, – хотя участвовали, и их данные продавались. Когда людей тихо отключили без уведомления, брокеры и страховщики уже сохранили собранную информацию.

Ранее «За рулем» рассказал о том, как в «Москва-Сити» и «Сколково» заработает новая система въезда без шлагбаумов.

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