Названы самые дорогие и дешевые в ремонте машины

Росгосстрах перечислил 3 самых дорогих в ремонте автомобиля

Страховая компания «Росгосстрах» подвела итоги первого полугодия 2026 года и определила, ремонт каких автомобилей обходится ей дороже всего.

Лидер по стоимости – Porsche Cayenne: в среднем 463 тыс. рублей за один страховой случай. Следом идет Volkswagen Touareg с чеком 391 тыс. рублей, замыкает тройку Lexus LX – 282 тыс. рублей.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Зато есть и модели, ремонт которых страховщик считает относительно доступным. В список попали китайские Changan UNI-S, Haval H7 и Tank 300, а также Renault Duster, Skoda Octavia, Hyundai Creta, Nissan Qashqai, Kia Sportage и отечественные Lada Iskra, Lada Niva, Lada Vesta.

О том, какие китайские кроссоверы обойдутся дешевле всего, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!