Названы самые дешевые и самые дорогие в ремонте автомобили

«Росгосстрах»: Lada Iskra стала лидером по дешевизне ремонта, а Audi Q7 — антилидером

Страховая компания «Росгосстрах» проанализировала выплаты по каско и ОСАГО за первое полугодие 2026 года и выяснила, какие автомобили обходятся владельцам дешевле всего в случае ремонта.

Исследование охватило три группы: отечественные марки, китайские бренды, а также машины европейских, корейских, японских и американских компаний, официально покинувших российский рынок.

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Самыми доступными в ремонте ожидаемо оказались российские автомобили: средняя выплата по каско составила 90 тысяч рублей. Для сравнения, аналогичный показатель для китайских машин достиг 147 тысяч, а для привычных иномарок – 188 тысяч рублей. Средний чек по всем моделям составил 146 тысяч рублей.

Среди отечественных моделей минимальную среднюю выплату по каско показала новая Lada Iskra – 52 тысячи рублей. Впрочем, в компании отмечают, что этот результат предварительный: модель появилась в продаже недавно, и ее парк пока невелик. Следом идут Lada Niva (64 тысячи), Lada Vesta (83 тысячи), а также Lada Granta и Lada XRAY (по 87 тысяч рублей). Дороже всего в этой группе обходятся кроссоверы российской сборки под новыми брендами: Tenet T8 (182 тысячи), Solaris HC (134 тысячи) и Xcite X-Cross 7 (132 тысячи). Разница объясняется классом и оснащением автомобиля, а не страной сборки.

В сегменте китайских марок самые низкие чеки зафиксированы у Changan UNI-S и Haval H7 (по 109 тысяч рублей), а также у Tank 300 (111 тысяч). При этом разброс внутри одного бренда оказался кратным: ремонт Tank 300 стоит, в среднем, 111 тысяч, тогда как более крупного Tank 500 – уже 244 тысячи. Лидером по стоимости среди «китайцев» стал гибрид Voyah Free – 398 тысяч рублей за страховой случай.

Среди европейских, корейских и японских автомобилей дешевле всего обходится ремонт Renault Duster – 107 тысяч рублей. Далее следуют Skoda Octavia (124 тысячи), Hyundai Creta (126 тысяч), Nissan Qashqai и Kia Sportage (по 127 тысяч). Самым дорогим в статистике оказался Audi Q7 со средним чеком 753 тысячи рублей, однако по этой модели было всего 23 выплаты, поэтому цифру стоит считать ориентировочной.

По ОСАГО картина схожая: отечественные машины дешевле всех (69 тысяч рублей против 93 тысяч у китайских и 95 тысяч у привычных иномарок). При этом на автомобили европейских, корейских и японских марок приходится 74% всех выплат по ОСАГО – сказывается возраст парка, поскольку новые машины этих брендов в России почти не продаются.

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