Lada Niva Travel с новым двигателем – как мы ее пытали в климатической камере

Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.

Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!