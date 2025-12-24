Lada Niva Travel с новым двигателем – как мы ее пытали в климатической камере
«За рулем» провел серию зимних испытаний Lada Niva Travel с новым двигателем 1.8 модели 11184.
Реклама, АО "АВТОВАЗ", ИНН 6320002223, erid F7NfYUJCUneTTxxndKhC
24.12.2025
Отзывы о LADA Niva Travel (14)
— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel 2017/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
