Популярный кроссовер испытали в путешествии: насколько он удобен?

Эксперт «За рулем» отправился в однодневное путешествие на кроссовере Jetour T1

Все модели Jetour позиционируются как удобные и комфортные машины для путешествий. Проверяем, так ли это, в однодневной поездке на кроссовере Jetour T1.

Стильный интерьер с множеством интересных деталей очень практичный. В общей сложности в салоне Джетура T1 – 45 отделений и карманов.

Между передними сиденьями расположены огромный бокс и большая площадка под центральным тоннелем.

Внимание к мелочам замечаешь и на втором ряду. Например, удобные ручки на центральных стойках упрощают посадку и высадку. Для маленьких пассажиров сделаны дополнительные выемки.

Центральный тоннель отсутствует. Но это не сказалось на геометрической проходимости – просвет под любой точкой днища больше 20 см.

На Джетуре установлен двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л.с., работающий с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом собственной конструкции. Расход топлива – 11 л/100 км в смешанном цикле.

На трассе Т1 ведет себя стабильно и не требует подруливания. Подвеска отлично справляется со всеми неровностями. Ходовая часть обладает солидным запасом прочности.

Цены на Jetour Т1 в России:

Престиж (2.0Т, 245 л.с., 8АТ) - от 3 990 900 рублей

Премиум (2.0Т, 245 л.с., 8АТ) - от 4 199 900 рублей