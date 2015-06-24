Лампы, применяемые в автомобиле Chevrolet Cruze

Исправность внешних световых приборов вашего автомобиля — это в первую очередь безопасность. Не только ваша и ваших пассажиров, но и других участников дорожного движения.

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Именно из соображений безопасности и водителей, и пешеходов Правилами дорожного движения и Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств запрещена эксплуатация автомобилей с внешними световыми приборами, не соответствующими требованиям конструкции данного транспортного средства. Ведь, с одной стороны, необходимо, чтобы автомобиль был хорошо виден на дороге, а с другой — не менее опасно ослепить других водителей или пешеходов слишком ярким или неправильно настроенным светом фар. Работающие стоп-сигналы позволят держать безопасную дистанцию двигающимся за вами водителям. Таких нюансов множество, и каждый может сберечь не только средства и нервы, но часто и здоровье.

Поэтому крайне важно знать, какие лампы предусмотрены производителем для установки в световых приборах автомобиля, и уметь в случае необходимости их заменить.

Лампы, применяемые в автомобилях «Шевроле Круз»

Во всех остальных элементах световой сигнализации, подсветки приборов и органов управления в качестве источников света используются светодиоды, ресурс которых весьма велик, а заменить их можно только в составе узла.

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