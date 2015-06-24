Лампы, применяемые в автомобиле Chevrolet Cruze

Исправность внешних световых приборов вашего автомобиля — это в первую очередь безопасность. Не только ваша и ваших пассажиров, но и других участников дорожного движения.

Chevrolet Cruze
Chevrolet Cruze

Chevrolet > Cruze

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Именно из соображений безопасности и водителей, и пешеходов Правилами дорожного движения и Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств запрещена эксплуатация автомобилей с внешними световыми приборами, не соответствующими требованиям конструкции данного транспортного средства. Ведь, с одной стороны, необходимо, чтобы автомобиль был хорошо виден на дороге, а с другой — не менее опасно ослепить других водителей или пешеходов слишком ярким или неправильно настроенным светом фар. Работающие стоп-сигналы позволят держать безопасную дистанцию двигающимся за вами водителям. Таких нюансов множество, и каждый может сберечь не только средства и нервы, но часто и здоровье.

Поэтому крайне важно знать, какие лампы предусмотрены производителем для установки в световых приборах автомобиля, и уметь в случае необходимости их заменить.

Лампы, применяемые в автомобилях «Шевроле Круз»

Наименование Обозначение по ЕЭК Мощность, Вт Позиция на фото
Блок-фара
лампа дальнего/ближнего света Н4 60/55 1
лампа указателя поворота PY21W 21 3
лампа габаритного света W5W 5 10
Лампа противотуманной фары Н8 35 2
Лампа бокового указателя поворота WY5W 5 9
Задние фонари автомобиля с кузовом седан
Фонарь на крыле
лампа сигнала торможения и габаритного света P21/5W 21/5 4
лампа указателя поворота WY21W 21 7
лампа света заднего хода W16W 16 6
Фонарь на крышке багажника
лампа противотуманного света P21W 21 5
Задние фонари автомобиля с кузовом универсал
Фонарь на крыле
лампа сигнала торможения и габаритного света P21/5W 21/5 4
лампа указателя поворота PY21W 21 3
Фонарь на крышке багажника
лампа габаритного света W5W 5 10
лампа противотуманного света W21W 21 8
лампа света заднего хода W 16W 16 6
Задние фонари автомобиля с кузовом хэтчбек
Фонарь на крыле
лампа сигнала торможения и габаритного света P21/5W 21/5 4
лампа указателя поворота PY21W 21 3
Фонарь на бампере
лампа противотуманного света P21W 21 5
лампа света заднего хода W16W 16 6
Лампа фонаря освещения номерного знака W5W 5 10
Лампа переднего плафона освещения салона W5W 5 10
Лампа центрального плафона освещения салона W5W 5 10
Лампа фонаря освещения багажника W5W 5 10

Во всех остальных элементах световой сигнализации, подсветки приборов и органов управления в качестве источников света используются светодиоды, ресурс которых весьма велик, а заменить их можно только в составе узла.

[Экономим на техническом обслуживании Chevrolet Cruze] [Техническое обслуживание Chevrolet Cruze на 15 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cruze на 30 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cruze на 45 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cruze на 60 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cruze на 90 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cruze на 150 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Chevrolet Cruze на 180 тыс. км пробега] [Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания Chevrolet Cruze] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля]

Фото: «За рулем»
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Отзывы о Chevrolet Cruze (7)

Chevrolet 2012 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Внешность и салон, хорошо рулится, надежный двигатель.

Недостатки:

Слабенький разгон, большой расход топлива.

Комментарий:

Меня, как наверное и большинство автовладельцев, изначально подкупил дизайн машины. Ну и цена, конечно. В 2012 году за 1,8 с автоматом заплатил чуть больше 600 тысяч рублей. Кузов хэтчбек. При этом багажник супер, вожу там велики и разную спортивную снарягу. Все помещается без проблем. Движок раб...

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