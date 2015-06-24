Лампы, применяемые в автомобиле Chevrolet Cruze

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Именно из соображений безопасности и водителей, и пешеходов Правилами дорожного движения и Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств запрещена эксплуатация автомобилей с внешними световыми приборами, не соответствующими требованиям конструкции данного транспортного средства. Ведь, с одной стороны, необходимо, чтобы автомобиль был хорошо виден на дороге, а с другой — не менее опасно ослепить других водителей или пешеходов слишком ярким или неправильно настроенным светом фар. Работающие стоп-сигналы позволят держать безопасную дистанцию двигающимся за вами водителям. Таких нюансов множество, и каждый может сберечь не только средства и нервы, но часто и здоровье.
Поэтому крайне важно знать, какие лампы предусмотрены производителем для установки в световых приборах автомобиля, и уметь в случае необходимости их заменить.
Лампы, применяемые в автомобилях «Шевроле Круз»
|Наименование
|Обозначение по ЕЭК
|Мощность, Вт
|Позиция на фото
|Блок-фара
|лампа дальнего/ближнего света
|Н4
|60/55
|1
|лампа указателя поворота
|PY21W
|21
|3
|лампа габаритного света
|W5W
|5
|10
|Лампа противотуманной фары
|Н8
|35
|2
|Лампа бокового указателя поворота
|WY5W
|5
|9
|Задние фонари автомобиля с кузовом седан
|Фонарь на крыле
|лампа сигнала торможения и габаритного света
|P21/5W
|21/5
|4
|лампа указателя поворота
|WY21W
|21
|7
|лампа света заднего хода
|W16W
|16
|6
|Фонарь на крышке багажника
|лампа противотуманного света
|P21W
|21
|5
|Задние фонари автомобиля с кузовом универсал
|Фонарь на крыле
|лампа сигнала торможения и габаритного света
|P21/5W
|21/5
|4
|лампа указателя поворота
|PY21W
|21
|3
|Фонарь на крышке багажника
|лампа габаритного света
|W5W
|5
|10
|лампа противотуманного света
|W21W
|21
|8
|лампа света заднего хода
|W 16W
|16
|6
|Задние фонари автомобиля с кузовом хэтчбек
|Фонарь на крыле
|лампа сигнала торможения и габаритного света
|P21/5W
|21/5
|4
|лампа указателя поворота
|PY21W
|21
|3
|Фонарь на бампере
|лампа противотуманного света
|P21W
|21
|5
|лампа света заднего хода
|W16W
|16
|6
|Лампа фонаря освещения номерного знака
|W5W
|5
|10
|Лампа переднего плафона освещения салона
|W5W
|5
|10
|Лампа центрального плафона освещения салона
|W5W
|5
|10
|Лампа фонаря освещения багажника
|W5W
|5
|10
Во всех остальных элементах световой сигнализации, подсветки приборов и органов управления в качестве источников света используются светодиоды, ресурс которых весьма велик, а заменить их можно только в составе узла.
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