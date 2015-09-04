Старые автомобили по новым ценам: когда и насколько?

Волна повышения цен на новые автомобили до вторичного рынка пока не докатилась. Впрочем, здесь ценники напрямую не зависят от курсов валют, а в большей степени определяются уровнем спроса, который все еще остается достаточно слабым. В этих условиях многие россияне отказываются от покупки новой машины в пользу подержанной, стараясь найти автомобиль желанной модели, только с небольшим пробегом.

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Потянуло на молодых

Покупатели автомобилей с пробегом все чаще стали рассматривать машины возрастом до трех лет. К примеру, посетители сайта «Avito Авто» во втором квартале 2015 года больше всего интересовались именно трехлетками — по сравнению с прошлым годом их доля выросла с 35 до 38%. Выросло число обращений и по объявлениям о продаже автомобилей в возрастной категории 4–5 лет — с 22 до 29%. При этом год назад наибольшей популярностью у потенциальных покупателей пользовались машины выпуска 6-7-летней давности, чья доля сократилась с 43 до 33%.

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Как полагает генеральный директор Суперавтомаркета «Формула 91» Алексей Храмцовский, 3-4-летние автомобили покупатели рассматривают в качестве альтернативы новой машине. По его словам, это связано с тем, что цены на первичном рынке продолжают расти, в то время как на «вторичке» можно купить свежий автомобиль за гораздо меньшие деньги.

«Для многих людей новые автомобили стали роскошью, или они просто не могут согласиться с новыми ценами. На мой взгляд, после очередного осеннего подорожания новых автомобилей популярность б/у машин возрастом до трех лет будет набирать популярность», — добавляет директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко.

В продажах «АвтоСпецЦентра Внуково» доля машин, бывших в эксплуатации менее 3 лет, составляет 30%, а наибольшим спросом пользуются авто в возрасте от 3 до 6 лет — на них приходится 45%. Как отмечает руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом этого автосалона Дмитрий Бусаров, основным фактором при выборе подержанной машины в сегменте 6–7 лет является состояние автомобиля, которое часто не соответствует требованиям клиента. В такой ситуации покупатели отдают предпочтение находящимся на гарантии автомобилям до 3 лет, при этом понижая класс, что также позволяет экономить на сервисном обслуживании.

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Данные ИА «Автостат» за I полугодие 2015 г.

Выбирать не приходится

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Однако статистика продаж иномарок с пробегом по возрастным сегментам показывает, что более старые машины сейчас продаются лучше по сравнению с прошлым годом, чем свежие. При этом речь идет именно о динамике продаж, а не об объемах реализации, которые у «старичков» по определению значительно больше. К тому же емкость сегмента автомобилей от семи лет обусловлена потребительской способностью, ведь дешевые машины всегда пользуются спросом, отмечает Дмитрий Бусаров. Так, например, за первое полугодие 2015 года реализация самой популярной подержанной иномарки Ford Focus в категории до 3 лет упала на 41,8%, автомобилей 4-7-летней давности — на 33,4%, а «Фокусы» старше 7 лет и вовсе показали рост продаж — на 5,6%, по данным «Автостата». Похожая динамика наблюдается и по многим другим популярным иномаркам на вторичном рынке: Renault Logan, Chevrolet Niva, Skoda Octavia, Opel Astra…

По словам участников рынка, продажи более молодых авто сейчас падают сильнее из-за дефицита предложения, а спрос на такие машины, напротив, растет. «Наблюдается интересная ситуация: владельцы авто возраста 2–6 лет, которые год назад охотно бы расстались с ним и купили новую машину либо более свежую подержанную, сейчас отказываются от этой идеи и предпочитают проездить еще год-два на своем автомобиле, так как не могут себе позволить покупку другого, — рассуждает гендиректор CarPrice Эдуард Гуринович. — Более того, на их автомобили существенно вырос спрос. Люди, отказавшиеся от приобретения нового авто, ищут свежие б/у машины. В итоге предложение снижается на фоне роста спроса, а это сказывается на уровне цен».

Кроме того, количество предложений модели в разных возрастных сегментах определяется динамикой ее продаж на первичном рынке в предыдущие годы, а также циклом существования на рынке. «Например, Ford Focus плохо продается в последние годы, что, соответственно, сказывается затем и на объемах реализации на вторичном рынке. Это объясняет и падение на 42%, и рост на 6% в следующей возрастной категории — машин этого возраста в свое время было много продано новыми», — констатирует Алексей Храмцовский.

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Неудивительно, что в зависимости от возрастного сегмента в рейтингах продаж лидируют модели, в разные годы бывшие бестселлерами на рынке новых машин. Так, среди трехлеток в тройку лидеров входят Hyundai Solaris, Kia Rio и Ford Focus. В категории от четырех до семи лет пьедестал почета занимают Ford Focus, Renault Logan и Daewoo Nexia. А в сегменте автомобилей старше семи лет лидируют Toyota Corolla, Ford Focus и Volkswagen Passat, причем часть этих машин в свое время была завезена в Россию уже как секонд-хэнд.

Цены достигли потолка

Между тем цены на 3-летние машины, которые с марта по июль 2015 года неуклонно снижались примерно на 2–3% в месяц, а в целом за полгода почти на 15%, в августе вновь стали расти. Так, средневзвешенная цена автомобилей возрастом до 3 лет по предложениям на Auto.ru и «Avito Авто» на конец августа составила 879,4 тыс. руб., что на тысячу рублей больше, чем месяцем ранее (878,3 тыс. рублей), гласят данные «Автостата». Кстати, аналогичная ситуация наблюдается по 4-5-летним автомобилям и по более старым машинам, что, по словам аналитиков, вызвано новой волной девальвации рубля и последующим ростом цен на новые автомобили. Напомним, в условиях ажиотажного спроса в конце прошлого — начале текущего года продавцы подержанных машин взвинтили цены в среднем на 20–30%, но затем были вынуждены их снижать, поскольку завышенные ценники отпугнули покупателей.

К примеру, бестселлер сегмента автомобилей до трех лет — Hyundai Solaris — в конце августа предлагался в среднем за 450 тыс. руб., притом что в феврале за него просили 514 тысяч. Еще больше сбавил в цене трехлетний Ford Focus — весной он стоил в среднем 643 тыс. руб., в конце лета — 555 тысяч. Аналогичный по возрасту кроссовер Volkswagen Tiguan в прошлом месяце можно было купить за 915 тыс. руб., тогда так в начале года за него пришлось бы выложить 1,1 млн рублей.

Как говорят участники рынка, сейчас еще можно купить автомобиль с пробегом по выгодной цене, пока ценники не стали расти вслед за курсом рубля и стоимостью новых машин. По мнению Алексея Храмцовского, особенно это касается свежих и ликвидных автомобилей, а также дефицитных моделей. Впрочем, динамика цен на вторичном авторынке в значительной степени будет определяться уровнем спроса, который во многом был удовлетворен в конце прошлого — начале нынешнего года.

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«Обвал рубля сейчас еще не успел отразиться на ценах автомобилей с пробегом, но на 5–7% в сентябре машины подорожают, особенно кроссоверы и вседорожники, — прогнозирует Эдуард Гуринович. — Причем сезонный всплеск спроса повлияет на это больше, чем рост курса валют. Это связано с тем, что все желающие сохранить деньги в машинах уже сделали это зимой, и теперь многие из них уже готовы продать автомобили, зафиксировав прибыль. Спекулятивный спрос на авто из-за падения рубля будет минимальным, поскольку население уже спокойнее реагирует на валютную волатильность».

Роста цен на 5–10% до конца года ожидает и руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом компании «Артекс» Вадим Маткаримов. По его мнению, этому будет способствовать некоторое оживление спроса на вторичном авторынке в последние месяцы, в том числе за счет притока покупателей из соседних республик, выгадывающих на валютных курсах.

А вот Дмитрий Бусаров полагает, что отклик на повышение цен на новые автомобили произойдет на вторичном рынке не раньше октября и менее стремительно. «Потребительская способность населения не безгранична. Большая часть людей произвела замену автомобиля в конце 2014 — начале 2015 года, поэтому в будущий год мы войдем относительно стабильно, без резких ценовых скачков. В нестабильной экономической ситуации люди стараются либо отложить дорогостоящие покупки, либо отказаться от них вообще, что влияет на падение рынка», — констатирует он.

Кредит по привычке

Показательно, что все чаще подержанные машины россияне стали покупать в кредит. Особенно это касается автомобилей в возрасте до трех лет, поскольку банки четко регламентируют срок эксплуатации кредитуемого автомобиля. Как считает Эдуард Гуринович, рост кредитных продаж связан, в первую очередь, все с той же категорией клиентов, отказавшихся от покупки новой машины, но привыкших к определенному уровню сервиса и желающих приобрести подержанный автомобиль «как новый», то есть с гарантией, страховкой и кредитом.

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Так, в Суперавтомаркете «Формула 91», после спада кредитных продаж в начале года, с весны их доля увеличилась и по итогам первого полугодия достигла 12%, что даже больше, чем в прошлом году (8%). Как поясняет Алексей Храмцовский, этому способствовало — пусть и несущественное — снижение ставок основных банков, увеличение доли одобренных заявок со стороны кредитных организаций и сокращение свободных наличных денег у населения.

В «АвтоСпецЦентр Внуково» за прошедший квартал также фиксируют рост кредитных сделок, который, по мнению Дмитрия Бусарова, обусловлен новыми программами кредитования, адаптированными под текущую рыночную ситуацию, а также возможностью получения автокредита без обязательной привязки к каско. «В начале года мы наблюдали падение доли кредитных сделок в среднем на 60%. Влияние оказало ужесточение банками условий получения автокредитов и увеличение страховыми компаниями тарифов по каско и ОСАГО», — вспоминает он.

А вот в ГК «Автомир» за первые шесть месяцев 2015 года доля продаж автомобилей с пробегом в кредит снизилась с 10,9 до 4,7%. Впрочем, с учетом того, что кредитные ставки для подержанных машин всегда выше, чем для новых, покупатели автомобилей с пробегом предпочитают не брать автокредит, а обойтись потребительским займом, отмечает Денис Еременко.