Ставки по автомобильным кредитам поползли вверх

Тенденция снижения ставок по автомобильным кредитам, которая наблюдалась с начала года, изменилась. Ряд банков уже пересмотрели ставки в сторону увеличения впервые с апреля 2015 года. Среднерыночная стоимость кредита на приобретение нового автомобиля по итогам июля подскочила до 19,04% годовых с 17,22% в июне.

Банки вынуждены повышать ставки по кредитам на покупку новых автомобилей на фоне резкого роста инфляции после падения курса рубля. Среднерыночная ставка по итогам июля по новой автотехнике составила 19,04% годовых. Стоимость кредита месяцем ранее составляла 17,22% в год. При этом средневзвешенная полная стоимость заемных средств на покупку автомобиля с пробегом уменьшилась на 2,02 пп., до 24,79% годовых, говорится в исследовании Ассоциации российских банков и Frank Research Group, с которым ознакомился корреспондент «За рулем.РФ».

По данным за второй квартал, средние ставки по кредитам на новые автомобили составили 17,9% годовых против 26,5% в первом квартале, а по автомобилям с пробегом снизились с 28,4 до 26% годовых.

Ранее «За рулем.РФ» сообщал, что россияне начали чаще допускать просрочки по автокредитам, но темпы выдачи заемных средств благодаря льготному кредитованию постепенно растут.